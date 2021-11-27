Лідія Таран гайнула до Іспанії та показала мальовниче місце, де море зливається з океаном

Зірка відвідала місто Таріфа.

Ведуча ТСН Лідія Таран знову вирушила у мандри.

Так, цього разу знаменитість вирішила подорожувати Іспанією. Зірка каналу 1+1 вже відвідала Севілью, а також Таріфу. Останнє місто – неймовірно мальовниче. Там хвилі Середземного моря сходяться із хвилями Атлантичного океану і можна побачити африканський континент. На сторінці в Instagram телеведуча опублікувала відповідні фото та відео, провела фанам мініекскурс та поділилася своїми емоціями.

Для перегляду гортайте праворуч

"Сиджу на лавці в ідеальній системі координат! Ліворуч - Атлантичний океан - там дме вітер змін. Праворуч - Середземне море. Там тиха гавань. Красива. Позаду мене прямують танкери з усім добром на інші континенти. Це Гібралтарська протока. За нею - Африка (на третій фотці узбережжя Марокко в мене на голові). Звідси до того берега якихось 14 км. Попереду - вся Європа. Це найпівденніша точка Європи. Якщо сенс життя в пошуку балансу - то я його вже знайшла! Ну принаймі місце - так точно",– поділилася знаменитість.

У відповідь користувачі побажали кумирці гарного відпочинку.

Яка краса

Дуже гарно, Лідіє

Ви прекрасна, вдало вам відпочити

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