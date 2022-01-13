Лідія Таран, Настя Приходько та Оля Полякова похизувалися своїми доньками-красунями

Зіркові матусі привітали своїх чад із Всесвітнім днем доньки.

Нещодавно весь світ святкував День доньки.

Крім 12 січня, цей день також святкуються 25 квітня та в останню неділю вересня.

Зірки українського шоубізнесу також можуть похизуватися своїми донечками-красунями. Ба більше, хтось з них вже пішов стопами відомих батьків.

Редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку фото знаменитостей та їхніх донечок. Деякі артисти привітали своїх чад.

Лідія Таран

Лідія Таран з донькою / instagram.com/lidiyataran

Ведуча ТСН Лідія Таран 2007 року народила доньку Василину. Батько дівчинки – телеведучий Андрій Доманський. 14-річна Вася, як її називає зірка 1+1, навчається у школі, вивчає французьку та багато подорожує з матусею.

Лідія Таран з донькою / instagram.com/lidiyataran

Анастасія Приходько

Анастасія Приходько з донькою / instagram.com/prykhodko_official

Співачка Настя Приходько – мама трьох. Крім двох молодших синів, артистка виховує старшу донечку Нану. Її артистка народила від колишнього коханого, грузинського бізнесмена Нуріка Кухілави. Зараз дівчинці 11 років. Ласкаво зірка називає її Чіпі.

"Моя донечко, моя дівчинко, дякую Богу, що він подарував мені тебе! Ти мене багато врятувала в цьому житті, і допомогла пройти всі найскладніші періоди… Ти з'явилася тоді, коли я вже не вірила в те, що можу бути щасливою! А ти подарувала мені це щастя! Я тебе дуже люблю", – привітала Нану Настя.

Оля Полякова

Оля Полякова з доньками / instagram.com/polyakovamusic

У співачки Олі Полякової дві донечки. Артистка виховує 16-річну Машу та 10-річну Алісу. Марія навчається в школі та вже розвиває твою творчу кар'єру. Дівчина заснувала рокгурт "ШВЫ" та вже відіграла перші концерти.

Як зазначила Полякова, донька – це комплімент від Бога.

"Мої улюблені! Дочка - комплімент Бога жінці! Спасибі! З Днем доньки, кохані наші дівчатка! Будьте здорові та щасливі!" – написала зірка.

Олена Кравець

Зірка студії "Квартал 95" Олена Кравець також багатодітна мама. В акторки є дві донечки та син. У лютому старшій доньці Маші виповниться 19 років.

Олена Кравець з Машею / instagram.com/lennykravets

Дівчина від 15 років живе окремо від батьків. Її хобі – танці. Марія займається хіп-хопом.

Також у Кравець є 5-річна Катруся.

instagram.com/lennykravets

Ілона Гвоздьова

Хореографиня Ілона Гвоздьова має донечку Валерію. У вересні малечі виповнилося 6 років.

Ілона Гвоздьова з донькою / instagram.com/ilonagvozdeva

Євген Кошовий

Художній керівник "Вечірнього Кварталу" та актор Студії "Квартал 95" Євген Кошовий – тато двох доньок. Артист та його дружина, дизайнерка Ксенія виховують 13-річну Варвару та 7-річну Серафиму.

Євген Кошовий з дружиною та доньками / instagram.com/yalta_k

Олена Мозгова

Українська продюсерка Олена Мозгова має трьох доньок. Старшій Зої нещодавно виповнилося 28 років.

Зоя / facebook.com/olenamozgova1

Вона – названа дочка співака Олександра Пономарьова. З біологічним батьком дівчини Мозгова не була розписана і розійшлася ще до її народження. Його імені вона не розсекречує. Також Олена має доньку Євгенію від Пономарьова.

Олександр Пономарьов з Женею / instagram.com/ponomaryovoleksandr

А дівчинку Соломію Олена народила нинішньому чоловіку Девіду Аксельроду.

Донька Мозгової від Девіда Аксельрода / instagram.com/mozgovaolena

Ольга Фреймут

Телеведуча Ольга Фреймут виховує двох доньок. Старша дівчинка – Злата Мітчелл – живе та навчається в США. Їй 15 років, а її тато – британець.

Оля Фреймут з донькою / instagram.com/freimutolia

2017 року знаменитість народила Євдокію чоловіку Володимиру Локотку.

Оля Фреймут з чоловіком та дітьми / instagram.com/freimutolia

Павло Зібров

Співак Павло Зібров – тато 24-річної доньки Діани. Цього року дівчина, яка працює піарницею зіркового батька, планує розкішне весілля.

Павло Зібров з донькою / instagram.com/pavlo_zibrov

Маша Єфросиніна

У ведучої та блогерки Маші Єфросиніної є донечка Нана, якій 17 років.

Маша Єфросиніна з донькою / instagram.com/mashaefrosinina

Рік дівчина навчалася у Канаді. Вона закінчила екстерном обидва півріччя та вже повернулася до України. Тепер сім'я обирає, у якому ВНЗ Європи навчатиметься красуня.

Ольга Сумська

Акторка Ольга Сумська 31 рік тому народила доньку Тоню від народного артиста Євгена Паперного. Дівчина пішла стопами зіркових батьків та теж будує кар'єру акторки у Росії.

Ольга Сумська зі старшою донькою / instagram.com/olgasumska

Також у Сумської є 19-річнна донька Анна. Її тато – нинішній чоловік Ольги, актор Віталій Борисюк.

Ольга Сумська, Віталій Борисюк та їхня донька / instagram.com/olgasumska

Камалія

Співачка Камалія разом з чоловіком, мільярдером Мохаммадом Захуром виховує 8-річних двійнят Арабеллу та Мірабеллу.

instagram.com/kamaliyaofficial

Тоня Матвієнко

Донька народної артистки України Ніни Матвієнко – Тоня – вперше стала мамою в 17 років. Співачка народила доньку Уляну від першого чоловіка.

Тоня Матвієнко з донькою / instagram.com/tonya_matvienko

А у 35 років Матвієнко народила другу дитину – доньку Ніну. Її батько – співак Арсен Мірзоян.

instagram.com/tonya_matvienko

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