Лідія Таран, Настя Приходько та Оля Полякова похизувалися своїми доньками-красунями

Зіркові матусі привітали своїх чад із Всесвітнім днем доньки.
Нещодавно весь світ святкував День доньки.
Крім 12 січня, цей день також святкуються 25 квітня та в останню неділю вересня.
Зірки українського шоубізнесу також можуть похизуватися своїми донечками-красунями. Ба більше, хтось з них вже пішов стопами відомих батьків.
Редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку фото знаменитостей та їхніх донечок. Деякі артисти привітали своїх чад.
Лідія Таран
Ведуча ТСН Лідія Таран 2007 року народила доньку Василину. Батько дівчинки – телеведучий Андрій Доманський. 14-річна Вася, як її називає зірка 1+1, навчається у школі, вивчає французьку та багато подорожує з матусею.
Анастасія Приходько
Співачка Настя Приходько – мама трьох. Крім двох молодших синів, артистка виховує старшу донечку Нану. Її артистка народила від колишнього коханого, грузинського бізнесмена Нуріка Кухілави. Зараз дівчинці 11 років. Ласкаво зірка називає її Чіпі.
"Моя донечко, моя дівчинко, дякую Богу, що він подарував мені тебе! Ти мене багато врятувала в цьому житті, і допомогла пройти всі найскладніші періоди… Ти з'явилася тоді, коли я вже не вірила в те, що можу бути щасливою! А ти подарувала мені це щастя! Я тебе дуже люблю", – привітала Нану Настя.
Оля Полякова
У співачки Олі Полякової дві донечки. Артистка виховує 16-річну Машу та 10-річну Алісу. Марія навчається в школі та вже розвиває твою творчу кар'єру. Дівчина заснувала рокгурт "ШВЫ" та вже відіграла перші концерти.
Як зазначила Полякова, донька – це комплімент від Бога.
"Мої улюблені! Дочка - комплімент Бога жінці! Спасибі! З Днем доньки, кохані наші дівчатка! Будьте здорові та щасливі!" – написала зірка.
Олена Кравець
Зірка студії "Квартал 95" Олена Кравець також багатодітна мама. В акторки є дві донечки та син. У лютому старшій доньці Маші виповниться 19 років.
Дівчина від 15 років живе окремо від батьків. Її хобі – танці. Марія займається хіп-хопом.
Також у Кравець є 5-річна Катруся.
Ілона Гвоздьова
Хореографиня Ілона Гвоздьова має донечку Валерію. У вересні малечі виповнилося 6 років.
Євген Кошовий
Художній керівник "Вечірнього Кварталу" та актор Студії "Квартал 95" Євген Кошовий – тато двох доньок. Артист та його дружина, дизайнерка Ксенія виховують 13-річну Варвару та 7-річну Серафиму.
Олена Мозгова
Українська продюсерка Олена Мозгова має трьох доньок. Старшій Зої нещодавно виповнилося 28 років.
Вона – названа дочка співака Олександра Пономарьова. З біологічним батьком дівчини Мозгова не була розписана і розійшлася ще до її народження. Його імені вона не розсекречує. Також Олена має доньку Євгенію від Пономарьова.
А дівчинку Соломію Олена народила нинішньому чоловіку Девіду Аксельроду.
Ольга Фреймут
Телеведуча Ольга Фреймут виховує двох доньок. Старша дівчинка – Злата Мітчелл – живе та навчається в США. Їй 15 років, а її тато – британець.
2017 року знаменитість народила Євдокію чоловіку Володимиру Локотку.
Павло Зібров
Співак Павло Зібров – тато 24-річної доньки Діани. Цього року дівчина, яка працює піарницею зіркового батька, планує розкішне весілля.
Маша Єфросиніна
У ведучої та блогерки Маші Єфросиніної є донечка Нана, якій 17 років.
Рік дівчина навчалася у Канаді. Вона закінчила екстерном обидва півріччя та вже повернулася до України. Тепер сім'я обирає, у якому ВНЗ Європи навчатиметься красуня.
Ольга Сумська
Акторка Ольга Сумська 31 рік тому народила доньку Тоню від народного артиста Євгена Паперного. Дівчина пішла стопами зіркових батьків та теж будує кар'єру акторки у Росії.
Також у Сумської є 19-річнна донька Анна. Її тато – нинішній чоловік Ольги, актор Віталій Борисюк.
Камалія
Співачка Камалія разом з чоловіком, мільярдером Мохаммадом Захуром виховує 8-річних двійнят Арабеллу та Мірабеллу.
Тоня Матвієнко
Донька народної артистки України Ніни Матвієнко – Тоня – вперше стала мамою в 17 років. Співачка народила доньку Уляну від першого чоловіка.
А у 35 років Матвієнко народила другу дитину – доньку Ніну. Її батько – співак Арсен Мірзоян.
Читайте також: