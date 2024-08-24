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Лідія Таран після повернення до України показала рідкісне фото з підрослою 16-річною донькою-копією

Лідія Таран після повернення до України показала рідкісне фото з підрослою 16-річною донькою-копією

Лідія Таран з донькою / Фото: instagram.com/lidiyataran

Знаменитість захопила патріотичними фото.

Відома українська ведуча, а нині кореспондентка Лідія Таран вперше за тривалий час показала свою донечку Василину.

Так, 24 серпня, з нагоди Дня Незалежності України ведуча вирішила організувати імпровізований фотосет з 16-річною донькою у вишиванці. Як виявилося, Лідія повернулася з Франції до України не одна, а з рідною людиною. І святковий день вони провели разом на Батьківщині поміж соняхів, чорнобривців і неймовірної української природи. Водночас Таран привітала усіх українців з державним святом.

"Серпень у його найкращий день на найріднішій землі. Мамині соняхи, чорнобривці та моя (вже немаленька) 16-річна незалежність. 100 відсотків України. Слава Нації! Зі святом, друзі", - написала ведуча.

Лідія Таран з донькою / © instagram.com/lidiyataran
Лідія Таран з донькою / Фото: instagram.com/lidiyataran

У коментарях юзери залишили для родини знаменитості чимало компліментів і були здивовані, як швидко підросла Василина.

  • Прекрасні 
  • Фото сповнене краси!
  • Яка доросла стала ваша донька. Красуня
  • Слава Україні! З Днем Незалежності України
Лідія Таран з донькою / © instagram.com/lidiyataran
Лідія Таран з донькою / Фото: instagram.com/lidiyataran

Нагадаємо, за свій час перебування в Україні Лідія Таран вже встигла зустрітися з подругою, ведучою Марічкою Падалко. Разом зірки прогулялися у центрі Києва й розповіли про свої зміни в житті та початок їхньої дружби.

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