Лідія Таран показала, як за чотири роки до невпізнанності змінилася її донька

Лідія Таран показала, як за чотири роки до невпізнанності змінилася її донька

Зірка спробувала відтворити архівне фото.

Донька зірки каналу 1+1 Лідії Таран – Василина – з кожним роком стає все привабливішою та дорослішою.

Ведуча й сама дивується, як швидко її донечка росте. Втім, щоб трішки призупинити час, Лідія спробувала відтворити фото, яке було зроблене чотири роки тому. Так, Васі тоді були лише 10 років.

"Старі фотографії… Інколи лише завдяки ним і помічаєш, як стрімко летить час. Знайшла цю світлину, зроблену чотири роки тому. Ніби вчора! І спробувала відтворити її з тими ж учасниками", - розповіла Лідія.

Лідія Таран не встигла й моргнути, як її донечка подорослішала / instagram.com/lidiyataran

Втім, ведуча зізнається, що за чотири роки її донечка неабияк змінилася. Василина подорослішала та стала справжньою красунею.

"Волосся у Васі вже не те, що було в 10 років, і ми ніби побільшали. Напевне, це добре?" - здивувалася зірка.

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