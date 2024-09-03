Лідія Таран показалася з підрослою 16-річною донькою і розповіла про її навчання у Франції

Донька ведучої одночасно здобуває і українську освіту, і французьку.

Українська ведуча, а нині кореспондентка Лідія Таран потішила рідкісним контентом з 16-річною донькою та розповіла про її навчання за кордоном.

У своєму Instagram знаменитість опублікувала фото з підрослою Василиною. На знімку сімейство позувало на тлі одного з французьких ліцеїв. Як виявилося, Василина вступатиме туди на навчання.

Лідія Таран із донькою / Фото: instagram.com/lidiyataran

Та це не все. Донька Лідії Таран не покинула українську школу. 16-річна Василина здобуває освіту в Україні, щоправда, дистанційно.

"Не дала навіть сльозу пустити. Вчора (2 вересня – прим. ред.) Василина почала українську школу онлайн, сьогодні (3 вересня – прим. ред.) о восьмій ранку стала в чергу за знаннями у французький ліцей. Українські діти - кіборги освіти. Тримають подвійне навантаження! Вірю, що зараз зростає найкрутіше, найрозумніше і найпатріотичніше покоління", - зазначила знаменитість.

Донька Лідії Таран / Фото: instagram.com/lidiyataran

Нагадаємо, нещодавно Лідія Таран вперше за тривалий час приїхала до Києва. Знаменитість наробила фото в центрі столиці та показала, як змінилася.

Читайте також: