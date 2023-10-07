Лідія Таран приголомшила дорослим виглядом доньки і привітала її з 16-річчям: "Більше не дитина"

Ведуча 1+1, а нині кореспондентка ТСН Лідія Таран розповіла, що її донька від ексчоловіка Андрія Доманського Василина відсвяткувала день народження.

5 жовтня Василині виповнилося 16 років. З цієї нагоди знаменита мама поділилася з донькою атмосферними кадрами, на яких вони зображені у потягу. Дівчина позує з новим кольором волосся у навушниках, а Лідія – постала без макіяжу:

Лідія Таран з донькою / Фото: instagram.com/lidiyataran

"Її sweet sixteen, 16! О 6 ранку у потягу на роботу і на навчання. Василина більше не дитина. Вона брюнетка, сама тягне друзів у гори і взагалі робить вигляд, що доросла. Підступна мама, якій 16 вже стукнуло декілька разів, робить вигляд, що так і є… але навіть цю мить не спинити. А в мене сьогодні день двох вічних материнських запитань: за що мені таке щастя? та чого так швидко?" – підписала кадри Таран.

Лідія Таран з донькою / Фото: instagram.com/lidiyataran

Підписники сторінки зірки долучилися до привітань і побажали дівчині багато приємних слів:

Вітаю з іменинницею! Нехай росте щаслива!

Як добре, що ви поряд зі своєю донькою. Проживаєте її перехідні роки разом. Це щастя

Вітаю, бажаю, щоб вона була щаслива, а з тобою мамою по-іншому і не може бути

Нагадаємо, що 19 вересня Лідія Таран також відсвяткувала день народження. Ведучій 1+1 виповнилося 46 років. Ведуча підбила підсумки року і розповіла, як минає її навчання у Франції.

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