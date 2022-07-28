Лідія Таран розповіла, навіщо повернулася до Києва, і показала свій будинок після двох влучань російських ракет

Ведуча ТСН Лідія Таран після п'яти місяців війни повернулася до Києва, звідки виїхала до Франції з донькою.

У перші дні повномасштабного вторгнення телеведуча Лідія Таран залишалась в Києві – тримала інформаційну оборону в ефірі марафону "Єдині новини".

Проте за кілька днів, з міркувань безпеки, вирішила виїхати в безпечне місце зі своєю донькою Василиною. Кілька днів були на заході України, але вирішили їхати далі, до Франції – на запрошення друзів, і, щоб звільнити місце для тих українців, кому немає куди їхати.

Лідія Таран з донькою / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Уже двічі в житловий комплекс Лідії Таран влучали російські ракети. На жаль, не без жертв. Через ці обстріли Лідія вирішила поки не поспішати з поверненням до України – задля безпеки й навчання доньки Василини. Але днями в Мережі з'явилось спільне фото зворушливої зустрічі Ліди з найкращою подругою і кумою, Марічкою Падалко в Києві. Телеведучі зізнаються, коли вперше побачились через 5 місяців війни – обіймались і плакали.

Марічка Падалко та Лідія Таран / Фото: instagram.com/marichkapadalko

До Києва Лідія Таран приїхала на декілька днів – полагодити вікна і двері, котрі пошкодились через обстріли її будинку, взяти техніку для роботи та найголовніше – побачитись з мамою, братом.

Марія Гаврилівна з початку повномасштабного вторгнення вирішила лишитись вдома – скооперувалась з сусідами та займалась городом. Ліда каже, дуже скучила за рідними й друзями, але лишатись в Києві не планує, адже існує ризик повторних влучань у її будинок, який знаходиться поруч із заводом "Артема".

Лідія Таран з мамою / Фото: пресслужба каналу "1+1"

За кордоном Лідія намагається робити все можливе для підтримки України: співпрацює з мерією міста Нансі, розповідає французькою мовою про війну в Україні та міських заходах, дає інтерв'ю місцевим ЗМІ, веде благодійні концерти у різних містах Європи, консультує журналістів. Також разом з колегами відкрила програму Ukraine SOS, надсилає гуманітарні вантажі в Україну та курує благодійний проєкт "Здійсни мрію".

Фото: пресслужба каналу "1+1"

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