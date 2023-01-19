Лідія Таран розповіла про своє навчання у Франції та як французи ставляться до війни в Україні

У прямому ефірі "Сніданку з 1+1", який виходить на 1+1 Україна та ТЕТ щодня від 7:00 до 11:00, ведуча 1+1 та кореспондентка ТСН у Франції Лідія Таран розповіла про ставлення французів до війни в Україні, навчання в університеті та доньку Василину.

За даними опитування в мережі Euroskopia в дев'яти країнах ЄС - майже половина європейців згодні з втратою України частини своїх територій у війні з росією заради швидкого кінця війни.

Водночас кожен третій європеєць виступає проти таких поступок заради миру. Ведучі Єгор Гордєєв і Неля Шовкопляс поговорили про це з Лідією Таран і поцікавилися у ведучої, які ж насправді настрої у Європі, зокрема у французів.

"49% європейців - це як 2034 арктичних пінгвінів. Якийсь угорець, прихильник Орбана, і середньостатистичний француз, у якого понад півроку живе українська родина з Маріуполя - це все європейці. Не можна так всіх порівнювати. Різні країни, з різною ідеологією, владою, ментальними особливостями. Я вам мушу сказати одне - ніде в публічній площині у Франції не звучала теза про те, що Україні потрібно віддати території. Те, що є проплачені форуми, на яких розганяються ці кремлівські методички - з цим треба боротись на світовому рівні", – розповіла Таран.

Чи є враження, що Франція звикла до війни в Україні за 11 місяців – Лідія Таран

Не оминули тему студентського життя у Франції. Адже ведуча нещодавно розповіла, що вступила до місцевого університету, де вже пише об'ємні наукові роботи та есе французькою.

"Я розумію, що трошки погарячкувала. Тому що конкурувати з людьми, які вже сьомий рік навчаються, народилися в цій країні й це їхня рідна мова – з мого боку було трошки божевільно. Але є певна підтримка викладачів, вони розуміють, що в мене історія непроста.. Склала вже іспити - 13 штук. Ще немає результатів, будуть у лютому", - каже Лідія.

Лідія Таран / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Лідія також зазначила, що донька Василина навчається одночасно у двох школах - українській та французькій: "Їй легше дається французька, ніж мені. І їй не треба наукові роботи на 70 сторінок і досьє на 20 писати. Але підтримуємо одна одну. Василина розповідає мені про свої дні в коледжі, я кажу про заняття в університеті. Іноді допомагає мені знімати сюжети для ТСН", - поділилася Таран.

Лідія Таран з донькою Василиною / Фото: пресслужба каналу "1+1"

У перші дні повномасштабного вторгнення телеведуча Лідія Таран залишалась в Києві — тримала інформаційну оборону в ефірі марафону "Єдині новини". Проте через певний час, з міркувань безпеки, вирішила виїхати в безпечне місце зі своєю донькою Василиною. За кордоном Лідія намагається робити все можливе для підтримки України: співпрацює з мерією міста Нансі, розповідає французькою мовою про війну в Україні та міських заходах, дає інтерв'ю місцевим ЗМІ, веде благодійні концерти у різних містах Європи, консультує журналістів. Паралельно допомагає, як кореспондентка для марафону і ТСН з Франції. Також продовжує дистанційно опікуватись благодійним проєктом 1+1 media "Здійсни мрію", у якого зараз триває збір на ерготерапевтичне обладнання для реабілітацій в неврологічне відділення ВП "Лікарня Святого Миколая".

Читайте також: