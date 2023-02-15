Лідія Таран розповіла про своє життя у Франції та назвала мінуси проживання в країні

Ведуча поділилася, що нещодавно до неї в гості приїздила мама.

Ведуча 1+1, а нині ще й кореспондентка ТСН Лідія Таран разом з донькою Василиною під час повномасштабної війни знайшла прихисток у Франції.

Пошуки безпечного місця для доньки привели Лідію до невеликого міста Нансі. За кордоном Лідія працює, навчається і здійснює чужі мрії. У інтерв'ю для сайту Comments.ua Таран розповіла про побут у Франції, мовне питання, та приїзд мами.

Ведуча з донькою живуть в будинку французької родини. Таран продовжує працювати на інформаційному фронті в Україні та Франції. Поєднує роботу з навчанням та материнством. Єдиним мінусом називає те, що під час страйків електричка зупиняється:

"Аби дістатись на навчання чи роботу, потрібна електричка. А коли французи виходять на страйки, відстоюючи свої зарплати й право на пенсію – це проблематично, бо зупиняються всі потяги. В нас, в Україні, під час війни так не зупиняються потяги, як тут зупиняють їх люди, які вимагають для себе кращих умов роботи".

Лідія Таран з донькою і мамою у Парижі / Фото: пресслужба каналу "1+1"

За словами ведучої, враховуючи те, що зараз всім українцям дискомфортно, вона назвала б її з Василиною життя у Франції більш-менш комфортним. Хоча інколи, зізнається, накриває туга. Лідія відповіла також на розповсюджену думку: потрапивши за кордон, українці постійно відвідують музеї, їздять на екскурсії.

"Чесно кажучи, в мене на це немає часу. Тому що навчаюся в університеті на магістратурі, в мене є материнські обов'язки й робота на "1+1" – я працюю спецкором для ТСН. Також співпрацюю з мерією міста Нансі, розповідаю французькою про війну в Україні на міських заходах, спілкуюся з французькими і європейськими медіа. Окрім цього дистанційно займаюся проєктом "Здійсни мрію". Коли можу, то допомагаю з передачею гуманітарної допомоги в Україну".

Лідія Таран з мамою у Парижі / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Але під час різдвяних днів Лідія зробила виняток, бо до них з Василиною приїхала погостити Марія Гаврилівна, мама Лідії. Таран показала мамі туристичний Париж – Ейфелева вежа, собор Нотр Дам де Парі, Версаль, а ще Марія Гаврилівна захотіла побувати на цвинтарі Монпарнас, де похований Симон Петлюра. Були і в українському барі "Одеса", бо мама просила всього українського.

Лідія Таран з мамою у Парижі / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Як багато жінок її покоління, мама мріяла побувати в Парижі, тож після Нового року ми втрьох сіли на потяг і вирушили в невелику подорож. Заради мами, не заради себе. Після свят же вона негайно завимагала повертати її додому, на дачу. Вмовити її залишитись на довше нам не вдалось, бо в гостях добре, а вдома краще", - пояснила Таран.

Нагадаємо, раніше Лідія Таран розповідала про своє навчання у Франції та як французи ставляться до війни в Україні.

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