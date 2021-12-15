Лідія Таран розповіла, як 14-річна донька почувається після вакцинації від COVID-19

Ведуча зізналася, що радилася з донькою, чи хоче вона щепитися.

Зірка каналу 1+1 Лідія Таран одна із перших відомих людей, які вакцинували своїх дітей.

У коментарі сайту ТСН.ua Лідія розповіла, чому наважилася щепити 14-річну Василину, а також як дівчина перенесла вакцинацію.

За словами ведучої ТСН, вони з родиною давно вирішили зробити щеплення Василині. І на те є декілька причин:

"Ми давно вирішили вакцинувати Василину. У нас вакцинована вся родина: моя мама, я, брат. І нам би хотілося, щоб, Василина, яка часто відвідує бабусю, не наражала її на небезпеку. Ще одна причина чому ми вакцинували доньку — подорожі. Трохи пізніше взимку ми збираємося на лижі в Європу. Щеплення на часі по всіх параметрах. Пандемія нікуди не зникає. Я думаю, що я і бабуся будемо почуватися за неї спокійніше", - пояснила Лідія.

instagram.com/lidiyataran

Ми також дізналися у ведучої, як 14-річна дівчина перенесла вакцинацію і чи не було у неї побічних ефектів:

"Вакцинацію вона перенесла добре — тільки рука трохи боліла. Вчора вже пішла до школи. Температури не було. Василина вже доросла, їй 14 років, і це її усвідомлене бажання. В неї в класі є кілька вакцинованих дітей. Я її запитала чи хоче — вона сказала, що не проти", - поділилася ведуча.

Таран додала, що для Василини обрала вакцину Pfizer: "У нас, як і в Європі, рекомендують вакцинувати дітей Pfizer, тому ми обрали цю вакцину", - пояснила зірка.

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