Лідія Таран розповіла, звідки у неї шрам на обличчі: "Було темно, далі погано пам'ятаю"

Артистку травмували на ковзанці.

Ведуча ТСН Лідія Таран поспілкувалася зі своїми фоловерами в Instagram.

Знаменитість залишила віконечко в сторіз для запитань та на деякі з них дала відповідь. Зокрема, юзерів цікавило, звідки у зірки шрам на обличчі. Як повідомила знаменитість, в дитинстві її травмував хлопчик ковзанами.

"Думала, його не видно. У дитинстві каталась на ковзанах, і сусідський хлопчик невдало зробив ластівку, було темно. Далі погано пам’ятаю, але ковзани мама викинула у вікно", – пригадала Таран.

Лідія Таран / instagram.com/lidiyataran

Крім того, користувачі запитали, як ведучій вдається залишатися у чудовій фізичній формі.

"Не смішіть! +3 від початку літа. Мій секрет – речі оверсайз і жодної "обтяжечки" і тоді завжди ніби худий", – відповіла знаменитість.

Нагадаємо, раніше Лідія Таран без макіяжу насмішила гримасою. Ведуча показала, як мандрувала.

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