Лідія Таран розсекретила, чим займається у Франції та як здобула другу освіту за кордоном

Знаменитість з нагоди свого 47-річчя розповіла про те, як змінилося її життя.

Українська ведуча Лідія Таран розповіла, чим зараз займається у Франції, а також поділилася, як здобула другу освіту за кордоном.

Так, знаменитості 19 вересня виповнюється 47 років. Тож, з нагоди дня народження ведуча підбила підсумки і розповіла про те, як змінилося її життя. Зокрема, Лідія Таран здобула другу освіту. Ведуча закінчила магістратуру зі Стратегії комунікацій. До речі, знаменитість захищала диплом на тему "Деонтологія української журналістики та її стосунки з владою під час війни".

Лідія Таран / Фото: instagram.com/lidiyataran

"В день народження треба фіксувати якісь досягнення, то доборола дворічну магістратуру зі Стратегії комунікацій, захистила диплом про "Деонтологію української журналістики та її стосунки з владою під час війни" (окреме дякую французам, які затвердили таку тему і на захисті відкрили для себе світ українських медіа)", - поділилася знаменитість.

Загалом, Лідія Таран нині працює у Франції кореспондентом. За словами ведучої, вона висвітлює франко-українські події в містах та селищах країни. Більш детально про свою роботу за кордоном Таран пообіцяла розповісти згодом.

Лідія Таран / Фото: instagram.com/lidiyataran

"Висвітлила незліченну кількість франко-українських подій у Парижі, Страсбурзі та інших багатих французьких селах (робочий "камінгаут" зроблю пізніше)", - поділилася з прихильниками знаменитість.

Нагадаємо, донька Лідії Таран нині теж здобуває освіту за кордоном. Ведуча раніше детально розповідала про навчання 16-річної Василини у Франції.

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