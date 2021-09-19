Лідія Таран тоді й зараз: як змінилася телеведуча

До дня народження ведучої згадуємо, якою вона була раніше та розповідаємо її історію.

Лідія Таран – одна з головних телеведучих України в серйозному інформаційному форматі.

Вона народилась 19 вересня 1977 року у Києві, в сім'ї журналістів. Майбутня телезірка 1+1 від дитинства не любила професію журналіста. А все тому, що батьків практично ніколи не було вдома - дівчинка вкрай мало проводила з ними час, адже ті були постійно зайняті на роботі й на відпочинок часу просто не мали.

Лідія Таран з батьками та братом / пресслужба каналу "1+1"

Лідія навчалася у звичайній школі. Дівчинці було там нудно, бо навчання давалось легко. Поки її однокласники вчились, як писати та читати - Лідія прогулювала уроки в бібліотеці за великою кількістю книжок. Останні два роки шкільного життя дівчинка провчилась в Українському гуманітарному ліцеї. Лідія власними силами та завзятістю вступила туди за конкурсним відбором. Там вона отримала багато нових знань та знайомств. Телеведуча досі тримає зв'язок з навчальним закладом.

Лідія Таран в дитинстві / пресслужба каналу "1+1"

Після закінчення ліцею Лідія вирішила вступати на факультет міжнародних відносин. Але доля вирішила інакше. Майбутня телезірка не пройшла. Лідія була змушена використати свій останній шанс - подала документи до Інституту журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка, приймальна комісія якого ще працювала.

пресслужба каналу "1+1"

Паралельно з навчанням Лідія робила свої перші кроки в журналістській кар'єрі. Вже в 17 років дівчина почала працювати ведучою інформаційних програм на двох авторитетних державних радіостанціях – "Довіра" і "Промінь". За рік вже стала і редакторкою декількох програм.

Лідія Таран в 17 років / пресслужба каналу "1+1"

Після закінчення університету дівчина захопилась журналістикою, особливо спортивною. Вже у 21 рік Лідія працювала на одному з каналів України. Ведуча встигла стати частиною багатьох спортивних проєктів.

пресслужба каналу "1+1"

2003-го Лідія Таран отримала вищу журналістську нагороду в Україні "Телетріумф" як ведуча спортивних програм.

Лідія Таран 2003 року / пресслужба каналу "1+1"

2007 року Лідія Таран народила доньку Василину. Дівчинка займається вокалом, танцями, грає на фортепіано, а також обожнює читати книжки. З донькою, зізнається Лідія, вони - найкращі подруги.

пресслужба каналу "1+1"

За два роки Лідія переходить на телеканал 1+1. Вона пробує себе в новому форматі: як ведуча розважально-інформаційних програм "Я люблю Україну" і "Сніданок з 1+1", разом з Русланом Сенічкіним. Також Ліда одночасно працювала і у своїй улюбленій спортивній журналістиці - вела програму "ПроФутбол" на телеканалі "2+2".

Лідія Таран та Руслан Сенічкін / пресслужба каналу "1+1"

Згодом Лідія почала вести ранкові ефіри ТСН.

пресслужба каналу "1+1"

пресслужба каналу "1+1"

Популярність ведучої набирала нових обертів. Її запросили стати учасницею масштабного благодійного шоу на 1+1 – "Танцюю для тебе".

пресслужба каналу "1+1"

Зараз важливою частиною життя Лідії Таран є масштабний благодійний проєкт "Здійсни мрію", що допомагає втілити у реальність заповітні бажання важкохворих дітей та подарувати їм надію та віру в себе. Сама ведуча мріє про вільні подорожі по всьому світу, де немає війн, панує злагода і любов. Найближчим часом хоче побувати в Норвегії. А також Лідія зізнається, що мріє кохати і бути коханою.

пресслужба каналу "1+1"

2019 року телезірка озвучила героїню Гризельду в пригодницькому мультфільмі “Як приборкати дракона 3: Прихований світ”. Лідія погодилась на такий експеримент заради маленької Аніти Горват, підопічної “Здійсни мрію”. До речі, на прем'єрі мультику, Лідія запросила Аніту до ОАЕ, де у гігантських павільйонах кіностудії дівчинка змогла побачити справжнього дракона, погуляти з ним парком і приручити його.

пресслужба каналу "1+1"

Цього року Лідія Таран стала героїнею фотокниги “Аркур. Натхнення” зіркового фотографа Ростислава Ріпки. Телеведуча предстала на сторінках у легендарному французькому стилі аркур. Лідія давно є прихильником такої культури. Вона любить відпочивати у Франції та вивчає мову.

пресслужба каналу "1+1"

Нещодавно закінчився грандіозний тур ТСН присвячений 30-річчю Незалежності України. Лідія провела 4 виїзні ефіри - з Сум, Харкова, Сєвєродонецька та Маріуполя. Народна любов до зірки відчувалася через екрани. Велика кількість людей, мрійників і навіть собаки приходили на прямі ефіри ТСН.

пресслужба каналу "1+1"

Завершився тур святковим випуском ТСН біля Золотих Воріт. Фінал провели ведучі: Алла Мазур, Лідія Таран, Наталія Мосейчук. У той вечір мільйони глядачів були за телеекранами та сотні були поруч. Лідія, разом з Нацполіцією влаштувала свято мрії для восьмирічного Гліба Хуртепи, який подолав онко.

пресслужба каналу "1+1"

На імпровізовану сцену в'їхало троє поліцейських на мотоциклах. Вони подарували Глібу мотошолом, привітали та побажали, щоб його мрія здійснилась. Під вибух оплесків Гліб сів на мотоцикл та вирушив разом з поліцейськими для патрулювання сусідньої вулиці.

пресслужба каналу "1+1"

Зараз Лідія Таран успішна та професійна ведуча ТСН, любляча матуся та неймовірна жінка, яка надихає та мотивує на нові звершення.

пресслужба каналу "1+1"

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