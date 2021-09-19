Лідія Таран тоді й зараз: як змінилася телеведуча

До дня народження ведучої згадуємо, якою вона була раніше та розповідаємо її історію.
Лідія Таран – одна з головних телеведучих України в серйозному інформаційному форматі.
Вона народилась 19 вересня 1977 року у Києві, в сім'ї журналістів. Майбутня телезірка 1+1 від дитинства не любила професію журналіста. А все тому, що батьків практично ніколи не було вдома - дівчинка вкрай мало проводила з ними час, адже ті були постійно зайняті на роботі й на відпочинок часу просто не мали.
Лідія навчалася у звичайній школі. Дівчинці було там нудно, бо навчання давалось легко. Поки її однокласники вчились, як писати та читати - Лідія прогулювала уроки в бібліотеці за великою кількістю книжок. Останні два роки шкільного життя дівчинка провчилась в Українському гуманітарному ліцеї. Лідія власними силами та завзятістю вступила туди за конкурсним відбором. Там вона отримала багато нових знань та знайомств. Телеведуча досі тримає зв'язок з навчальним закладом.
Після закінчення ліцею Лідія вирішила вступати на факультет міжнародних відносин. Але доля вирішила інакше. Майбутня телезірка не пройшла. Лідія була змушена використати свій останній шанс - подала документи до Інституту журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка, приймальна комісія якого ще працювала.
Паралельно з навчанням Лідія робила свої перші кроки в журналістській кар'єрі. Вже в 17 років дівчина почала працювати ведучою інформаційних програм на двох авторитетних державних радіостанціях – "Довіра" і "Промінь". За рік вже стала і редакторкою декількох програм.
Після закінчення університету дівчина захопилась журналістикою, особливо спортивною. Вже у 21 рік Лідія працювала на одному з каналів України. Ведуча встигла стати частиною багатьох спортивних проєктів.
2003-го Лідія Таран отримала вищу журналістську нагороду в Україні "Телетріумф" як ведуча спортивних програм.
2007 року Лідія Таран народила доньку Василину. Дівчинка займається вокалом, танцями, грає на фортепіано, а також обожнює читати книжки. З донькою, зізнається Лідія, вони - найкращі подруги.
За два роки Лідія переходить на телеканал 1+1. Вона пробує себе в новому форматі: як ведуча розважально-інформаційних програм "Я люблю Україну" і "Сніданок з 1+1", разом з Русланом Сенічкіним. Також Ліда одночасно працювала і у своїй улюбленій спортивній журналістиці - вела програму "ПроФутбол" на телеканалі "2+2".
Згодом Лідія почала вести ранкові ефіри ТСН.
Популярність ведучої набирала нових обертів. Її запросили стати учасницею масштабного благодійного шоу на 1+1 – "Танцюю для тебе".
Зараз важливою частиною життя Лідії Таран є масштабний благодійний проєкт "Здійсни мрію", що допомагає втілити у реальність заповітні бажання важкохворих дітей та подарувати їм надію та віру в себе. Сама ведуча мріє про вільні подорожі по всьому світу, де немає війн, панує злагода і любов. Найближчим часом хоче побувати в Норвегії. А також Лідія зізнається, що мріє кохати і бути коханою.
2019 року телезірка озвучила героїню Гризельду в пригодницькому мультфільмі “Як приборкати дракона 3: Прихований світ”. Лідія погодилась на такий експеримент заради маленької Аніти Горват, підопічної “Здійсни мрію”. До речі, на прем'єрі мультику, Лідія запросила Аніту до ОАЕ, де у гігантських павільйонах кіностудії дівчинка змогла побачити справжнього дракона, погуляти з ним парком і приручити його.
Цього року Лідія Таран стала героїнею фотокниги “Аркур. Натхнення” зіркового фотографа Ростислава Ріпки. Телеведуча предстала на сторінках у легендарному французькому стилі аркур. Лідія давно є прихильником такої культури. Вона любить відпочивати у Франції та вивчає мову.
Нещодавно закінчився грандіозний тур ТСН присвячений 30-річчю Незалежності України. Лідія провела 4 виїзні ефіри - з Сум, Харкова, Сєвєродонецька та Маріуполя. Народна любов до зірки відчувалася через екрани. Велика кількість людей, мрійників і навіть собаки приходили на прямі ефіри ТСН.
Завершився тур святковим випуском ТСН біля Золотих Воріт. Фінал провели ведучі: Алла Мазур, Лідія Таран, Наталія Мосейчук. У той вечір мільйони глядачів були за телеекранами та сотні були поруч. Лідія, разом з Нацполіцією влаштувала свято мрії для восьмирічного Гліба Хуртепи, який подолав онко.
На імпровізовану сцену в'їхало троє поліцейських на мотоциклах. Вони подарували Глібу мотошолом, привітали та побажали, щоб його мрія здійснилась. Під вибух оплесків Гліб сів на мотоцикл та вирушив разом з поліцейськими для патрулювання сусідньої вулиці.
Зараз Лідія Таран успішна та професійна ведуча ТСН, любляча матуся та неймовірна жінка, яка надихає та мотивує на нові звершення.
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