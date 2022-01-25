Лідія Таран у ліловому костюмі зачарувала своєю красою: "Благородна та вишукана"

Ведуча зізналася, що почувається стурбованою.
Зірка каналу 1+1 Лідія Таран зачарувала прихильників своєю вродою.
В Instagram ведуча ТСН опублікувала нові портретні фото, на яких позувала у ліловому костюмі та із прямим волоссям. Знаменитість зробила ніжний мейк з акцентом очі, а губи нафарбувала нюдовою помадою.
У дописі зірка розповіла про свою тривогу.
"Сум'яття. Це гарне українське слово якраз добре описує мій стан. І багатьох моїх підписників, думаю. Мало тепла, надміру тривоги, хочеться додати кольору, сонця і любові! Того, чого ми так бажали одне одному на початку року! Давайте бажати далі!Обіймаю", – написала Таран.
У коментарях зачаровані красою Лідії підписники були щедрими на компліменти.
- Благородна та вишукана краса
- Лідо, ви гарна
- Яка ви гарна! Найгарнiша ведуча в Українi 101%
- Дуже гарні фото
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