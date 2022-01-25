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Лідія Таран у ліловому костюмі зачарувала своєю красою: "Благородна та вишукана"

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Лідія Таран у ліловому костюмі зачарувала своєю красою: "Благородна та вишукана"

instagram.com/lidiyataran

Ведуча зізналася, що почувається стурбованою.

Зірка каналу 1+1 Лідія Таран зачарувала прихильників своєю вродою.

В Instagram ведуча ТСН опублікувала нові портретні фото, на яких позувала у ліловому костюмі та із прямим волоссям. Знаменитість зробила ніжний мейк з акцентом очі, а губи нафарбувала нюдовою помадою.

Лідія Таран / © instagram.com/lidiyataran
Лідія Таран / instagram.com/lidiyataran

У дописі зірка розповіла про свою тривогу.

"Сум'яття. Це гарне українське слово якраз добре описує мій стан. І багатьох моїх підписників, думаю. Мало тепла, надміру тривоги, хочеться додати кольору, сонця і любові! Того, чого ми так бажали одне одному на початку року! Давайте бажати далі!Обіймаю", – написала Таран.

Лідія Таран / © instagram.com/lidiyataran
Лідія Таран / instagram.com/lidiyataran

У коментарях зачаровані красою Лідії підписники були щедрими на компліменти.

  • Благородна та вишукана краса
  • Лідо, ви гарна
  • Яка ви гарна! Найгарнiша ведуча в Українi 101%
  • Дуже гарні фото

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