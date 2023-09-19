Лідія Таран у своє 46-річчя показала рідкісні фото з донькою та розповіла про навчання у Франції

Ведуча 1+1, а нині кореспондентка ТСН Лідія Таран, святкує день народження. 19 вересня знаменитості виповнюється 46 років.

З нагоди свята ведуча підбила у своєму Instagram підсумки року. Зокрема, Лідія Таран поділилася, як минає її навчання у Франції. Ведуча вже встигла скласти іспити та написати і захистити наукову роботу, до того ж французькою мовою.

"Вдалося скласти-перескласти екзамени і якось довести до диплому М1. Це означає магістр з комунікацій 1 ступеню, і це було б зовсім нескладно. Якби не було французькою. Написала мемуар, тобто таку велику наукову роботу, вона про нові виклики українських медіа під час війни. Це взагалі було б просто. Якби знову таки - не було французькою, як і усний захист цього 186-сторінкового опису", - поділилася Таран.

Лідія Таран / Фото: instagram.com/lidiyataran

Також ведуча показала рідкісні кадри з донькою Василиною та розповіла, що вона успішно склала французькою мовою екзамен, який дозволяє перейти до ліцею.

Лідія Таран із донькою / Фото: instagram.com/lidiyataran

"Василинка - мій головний троль і успіх. Вона найбільше пишається двома місяцями пластових таборів у Карпатах - з друзями і в наметах. А зовсім не складеним круто перехідними екзаменами в ліцей. Знов таки французькою", - зазначила Таран.

Лідія Таран із донькою / Фото: instagram.com/lidiyataran

Ведуча також наголосила, що у свій день народження не просить про подарунки. Натомість Лідія попросила всіх охочих, хто хоче її привітати, переказати кошти на допомогу Україні.

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