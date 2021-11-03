Лідія Таран в обтислих лосинах показала, як займається повітряною йогою

Зірка похизувалась своїми вміннями.
Телеведуча Лідія Таран вже давно займається йогою.
Так, в сторіз на своїй сторінці в Instagram вона вирішила похизуватися своїми вміннями. Зірка 1+1 показала, як займається повітряною йогою. Знаменитість на спеціалізованому полотні (гамаку) виконувала різні вправи. Зокрема, вона показала, як робила розтяжку спинних м’язів.
"Коли хотів злетіти пташкою, а вийшло – повисіти колодою", - пожартувала ведуча.
До речі, для занять йогою зірка обрала чорні обтислі лосини, а також бордову футболку.
Зауважимо, Лідія Таран вже давно зайнялася йогою. Зокрема, взимку вона зазначала, що пішла до спортзали, аби скинути зайву вагу.
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