Лідія Таран в обтислих лосинах показала, як займається повітряною йогою

Лідія Таран в обтислих лосинах показала, як займається повітряною йогою

Зірка похизувалась своїми вміннями.

Телеведуча Лідія Таран вже давно займається йогою.

Так, в сторіз на своїй сторінці в Instagram вона вирішила похизуватися своїми вміннями. Зірка 1+1 показала, як займається повітряною йогою. Знаменитість на спеціалізованому полотні (гамаку) виконувала різні вправи. Зокрема, вона показала, як робила розтяжку спинних м’язів.

Лідія Таран займається йогою / instagram.com/lidiyataran

"Коли хотів злетіти пташкою, а вийшло – повисіти колодою", - пожартувала ведуча.

До речі, для занять йогою зірка обрала чорні обтислі лосини, а також бордову футболку.

Зауважимо, Лідія Таран вже давно зайнялася йогою. Зокрема, взимку вона зазначала, що пішла до спортзали, аби скинути зайву вагу.

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