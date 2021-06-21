Лідія Таран в обтислому комбінезоні приголомшила стійкою на голові

Ведуча пожалілася, що її пости про йогу мало кого цікавлять.

Зірка каналу "1+1" Лідія Таран потішила шанувальників своїми досягненнями у йозі.

На своїй сторінці в Instagram ведуча ТСН опублікувала серію фото, на яких продемонструвала свою розтяжку, гнучкість та приголомшила навичками.

На одному з фото Лідія постала в обтислому комбінезоні стоячи на голові.

instagram.com/lidiyataran

Під знімками ведуча виказала обурення тим, що її дописи про йогу мало кому цікаві, хоча такі вміння заслуговують на більшу увагу. А також привітала всіх з днем йоги.

instagram.com/lidiyataran

"Мені прикро, що мої пости про йогу лайкають там мало людей. Ні, ну правда! Перед тим, як стати в собаку, сісти в корову або лягти в крокодила, ти проходиш дуже довгий шлях. Ти працюєш з собою і над собою. А це найважча робота в світі, тому що ми ліниві по суті і інертні по природі. А йога змінює нас. І зміни ці стають дуже видимі. Я рада, що прийшла до неї і вдячна усім вчителям і нехай я зараз займаюсь не так часто, як треба, але всьому найкращому в своєму тілі, я зобов’язана своїм йога- поводирям. З міжнародним днем йоги, друзі!", - зазначила під фото ведуча.

instagram.com/lidiyataran

Шанувальники оцінили знімки Лідії зазначивши, що її вміння дійсно заслуговуть неабиякої уваги.

Я отетеріла від фото! Мені соромно, але я навіть ноги не задеру на голову ще й прямо. Ви - мій приклад позитиву і дій!

Лідусь, ну перше твоє фото просто неможливо не лайкнути! Та ще й таке неймовірне трико! Статуетка богині - чистої води!

Вау! Яка гнучкість!

Нагадаємо, не так давно Лідія Таран долучилася до флешмобу, у якому знамениті жінки показують себе без макіяжу. Ведуча "ТСН" у Instagram розмістила світлину, на якій позувала без граму косметики.

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