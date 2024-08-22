Лідія Таран вперше за тривалий час приїхала до Києва: який вигляд має ведуча та як вона змінилася

Відома українська ведуча, а нині кореспондентка Лідія Таран вперше за тривалий час повернулася з Франції до України.

Знаменитість прогулялася центром Києва та опублікувала в Instagram фото з Подолу. Зокрема, Лідія Таран, яка коротко підстриглася, показала, як за цей час змінилася.

Окрім того, ведуча поділилася радісною новиною. Вона зустрілася зі своєю подругою Марічкою Падалко, з якою приятелює вже 20 років. Як поділилася знаменитість, за цей час, що вони не бачилися, багато що змінилося. Син Марічки – похресник Лідії – став студентом, а хрещений батько доньки Таран служить на фронті.

Лідія Таран та Марічка Падалко / Фото: instagram.com/lidiyataran

Ведуча розсекретила, що вони з приятелькою обговорювали роботу, а саме пригадали, як колись конкурували між собою, коли вели спортивні програми на різних телеканалах. За словами Таран, саме тоді почала зароджуватися їхня дружба.

Лідія Таран та Марічка Падалко / Фото: instagram.com/lidiyataran

"Якихось 20 років дружби з Марічкою промайнули, як кілька обертів отого колеса, що за нами. Похресник став студентом, хрещений батько моєї Василини на війні. Таке життя, що вирішили поговорити про роботу, а саме про нашу збірну на Олімпіаді в Парижі. Колись перший оберт нашого колеса дружби почався з "конкуренції" між спортивними редакціями. Марічка вела "Проспорт", а я "Спорт-Репортер", — поділилася ведуча.

Лідія Таран та Марічка Падалко / Фото: instagram.com/lidiyataran

Нагадаємо, з початком повномасштабної війни Лідія Таран разом з донькою Василиною виїхала з України. Знаменитість оселилася у Франції, де зараз живе та працює кореспонденткою.

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