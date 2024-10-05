Лідія Таран замилувала архівними фото з донькою та ніжно привітала її з 17-річчям

Знаменитість здивувала, як швидко підросла Василина.
Відома українська ведуча, а нині кореспондентка Лідія Таран розповіла про особливе свято в її родині.
Сьогодні, 5 жовтня, доньці ведучої Василині виповнюється 17 років. Так, Лідія з вітаннями звернулася до рідної людини в Instagram. Знаменитість показала юзерам архівні світлини з донечкою, де вона ще зовсім маленька, та порівняла їх зі свіжими кадрами, зробленими нещодавно. До слова, донька Таран помітно підросла за цей час і змінилася.
Ведуча зізналася, що Василина – її найкраща подруга. І тепер вони завжди разом проводять час, діляться секретами й подорожують.
"Народити собі подругу, радість, пригоди і безмежну любов - місія виконана 17 років тому. Люблю тебе, моя Василинка – більше не дитинка", - зворушила зірка.
У коментарях під дописом чимало зірок долучилося до вітань дівчини з днем народження й разом з рештою юзерів побажали щасливого майбутнього.
- Василинку з Днем народження! Лідусю, яка вона вже красуня!
- "Мої вітання!" – Аліна Доротюк
- Які ж ви красуні. Щастя вам та Божої охорони на життєвому шляху
- Красунечки. Щастя Вам, всього найкращого
Нагадаємо, нещодавно актор Тарас Цимбалюк також показав своїх рідних. Знаменитість приїхав до батьків у рідне місто й показав, як вони разом провели час.
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