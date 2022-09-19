Лідія Таран зізналась, чим займається у Франції: "Студентка університету"

Так, телеведуча Лідія Таран святкує день народження.

Знаменитості виповнюється 45 років. Тож Лідія вирішила зробити підсумки року. Як зазначила ведуча, війна внесла корективи у її життя. Раніше у неї були одні життєві орієнтири, а нині ж зовсім інші. Ба більше, телеведуча живе на дві країни: Україну та Францію.

Лідія Таран у Франції / Фото: instagram.com/lidiyataran

"День народження, значить. Раптово, як завше. Шаблони зламані. Кордони стерті. Люди - гострі леза. Шкала віку розбилась. Все несправжнє відпало. Інтуїція тепер - єдиний дороговказ. У мене було одне життя. А тепер їх два - паралельних. Одне в Україні. І ще одне у Франції. Зустрічаю свій новий рік на позиціях, на яких зовсім себе не уявляла раніше", - поділилася Таран у своєму Instagram.

Загалом, телеведуча розповіла, як кардинально змінилося її життя у Франції. Лідія стала студенткою університету. Подробиць знаменитість не розкривала, утім навчається вона у французькому закладі.

Також зірка продовжує займатися журналісткою діяльністю. Щоправда, вона працює кореспонденткою каналу 1+1.

Лідія Таран у Франції / Фото: instagram.com/lidiyataran

"Студентка університету. У віці ягідки. Тут (Господи, чому ти послав французам таку гарну, але складну мову?). Кореспондентка свого каналу тут. Просто ніколи на себе не приміряла такого, і це зовсім інакше, аніж… Мама підлітка, що вчиться у двох школах паралельно. Тут хоч, слава Богу, якась константа", - зізналась Лідія.

До речі, з днем народження колегу вже й встигла привітати Марічка Падалка. Вона показала їхні спільні світлини та зазначила, що з нетерпінням чекає на зустріч.

Марічка Падалко і Лідія Таран / Фото: instagram.com/marichkapadalko

"Зараз здається, що ці фото із іншого життя, хоча їм немає і року. Безтурботність, яку іноді собі можна було дозволити в минулому, там і залишилася. Як і наша дружба, де б ми не були. Лідусь, з днем народження! Вдячна долі, що ти в мене є! І пресслужбі каналу, яка наполягла на фотосесії, якої ми не дуже хотіли. Чекаю, коли знов зможемо радіти разом життю. Поки ж бажаю успішного персонального року", - привітала подругу Марічка.

Марічка Падалко і Лідія Таран / Фото: instagram.com/marichkapadalko

Сама ж Лідія у свій день народження попросила прихильників донатити на ЗСУ, аби наблизити перемогу України.

"Поки що дні народження - це просто дати, щоб нагадати, що є донати. І ці донати - наші мікрокроки добра до перемоги", - додала Лідія.

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