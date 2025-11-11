Лікарі Херсона розповіли про зустріч з Анджеліною Джолі: "Була дуже стурбована ситуацією"

Анджеліна Джолі в лікарні у Херсоні / © suspilne.media

Лікарі Херсона розповіли про зустріч із голлівудською акторкою Анджеліною Джолі, яка приїжджала до України.

Знаменитість відвідала низку українських міст. Зокрема, Анджеліна Джолі побувала в Херсоні та Миколаєві. Херсонські лікарі поділилися подробицями про зустріч із зіркою Голлівуду. Як повідомляє "Суспільне", знаменитість відвідала поліклініку дитячої обласної лікарні у Херсоні. Директорка закладу Інна Холодняк зізнається, що вони справді були здивовані. Зокрема, у Херсоні дуже відчутна війна, оскільки місто під постійним прицілом окупантів. У медзакладі зізнаються, що не очікували побачити зірку світового рівня. Тим не менш, лікарі вдячні, що Джолі привертає увагу до того, що в Україні війна триває.

"Враження від візиту величезні. Попри таку небезпеку... Херсон — це зона бойових дій, де постійно літають дрони, працює артилерія. І людина такого рівня, яка опікується дітьми, ЮНІСЕФ, ООН відвідала Херсон. Говорить про те, що війна в Україні продовжується, необхідно всім звернути увагу на це", - говорить директорка закладу.

Анджеліна Джолі в лікарні у Херсоні / © suspilne.media

Анджеліна Джолі спілкувалася з лікарями, маленькими пацієнтами та їхніми батьками. Також зірку цікавило, як працює медзаклад в умовах війни та безпосередньо в укритті. Тим часом лікарі розповіли акторці про дітлахів, які постраждали від ворожих дій російських окупантів. Анджеліна Джолі уважно все це слухала та була дійсно стурбована ситуацією, що склалась.

"Були й тяжко поранені, їм надавали медичну допомогу у нашому закладі. Ми показали наших маленьких героїв, які залишилися живі. Більшість з них проходять реабілітацію. Це діти, які тривалий час лікувалися, які були протезовані в Охматдиті та в інших закладах охорони здоров'я. Джолі була дуже стурбована цією ситуацією", - говорить директорка закладу.

Врешті, медики не залишили Анджеліну Джолі без подарунків. На знак вдячності акторці вручили шеврон та прапор лікарні.

Нагадаємо, нещодавно Анджеліна Джолі заінтригувала ще одним візитом до України. Артистка натякнула, що це була її не остання подорож до українських міст.