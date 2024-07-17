"Лікарка за покликанням" на "1+1 Україна": як минув спецпоказ серіалу для медиків "Охматдиту"

У вівторок, 16 липня, на Одеському міжнародному кінофестивалі відбувся спецпоказ нового драматичного серіалу "Лікарка за покликанням" від "1+1 Україна", заснованого на історії життя "Охматдиту" в перші 50 днів повномасштабного вторгнення.

Під час події творці серіалу поділились, що знімання частково відбувалися в зруйнованому корпусі лікарні, куди влучила російська ракета 8 липня.

Серед перших глядачів серіалу - лікарі "Охматдиту", які були залучені до роботи над проєктом: гендиректор клініки Володимир Жовнір з 3-річною донькою, завідувачка відділення інтенсивної терапії Наталія Карпенко, лікарка-анестезіолог Ганна Мачужак, лікарка-інтерн дитячої хірургії Олена Говорова. Актори серіалу: Вікторія Литвиненко, Олександр Печериця, Володимир Заєць, Іван Жидков.

Відбувся спецпоказ серіалу "Лікарка за покликанням" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Ідея створити серіал про незламний дух і надію, що завжди знаходить місце навіть у найважчих моментах життя, з'явилась в продюсерки продакшну "Банк ідей" Наталії Яковлевої після розмови з гендиректором "Охматдиту" Володимиром Жовніром.

Відбувся спецпоказ серіалу "Лікарка за покликанням" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Він так просто розповідав про життя лікарів, їх самовіддану роботу. Коли це слухаєш і думаєш, невже таке можливе, це щось поза уявленням. А для них це не подвиг, а звичайна буденність. І ось ця їхня стійкість, мужність, незламність нас надихнули на створення серіалу", - поділилась Наталя Яковлева.

Відбувся спецпоказ серіалу "Лікарка за покликанням" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Нова історія на "1+1 Україна" є присвятою українським лікарям. До роботи над сценарієм були залучені лікарі з "Охматдиту", щоб медичні кейси було передано вірно. Також під час знімань медичних маніпуляцій на знімальному майданчику працював консультант. Переглянувши перші два епізоди, лікарі зазначили - знімальній групі вдалося відобразити реалії життя медиків. У серіалі вдало показані не лише професійні виклики та труднощі, але й повсякденне життя лікарів поза межами лікарні.

Відбувся спецпоказ серіалу "Лікарка за покликанням" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Це серіал, який повною мірою передає емоції людей під час війни. Особливо роботу лікарів саме в екстремальній ситуації. Ідея серіалу чудова. Дуже мало проєктів дійсно передають роботу лікарів. Далеко не всі люди розрізняють також медичні професії. Наприклад, більшість знає, хто такий хірург, але дуже рідко хто знає, хто такий анестезіолог чи реаніматолог. Дякуємо за серіал, який дійсно показує нашу роботу", - поділилась враженням після перегляду завідувачка відділення інтенсивної терапії Наталія Карпенко.

Відбувся спецпоказ серіалу "Лікарка за покликанням" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Нагадаємо, за сюжетом, талановита лікарка-реаніматолог Марина Бондар опиняється на межі розлучення з своїм чоловіком та колегою, хірургом Андрієм Бондарем після зради. Марина збирається прийняти пропозицію роботи в Польщі та перевезти туди сім'ю, щоб почати життя з чистого аркуша. Проте вже наступного ранку вона прокидається від вибухів і вирішує залишитися в рідній лікарні, яка переходить у режим роботи 24/7 та стає рятівною фортецею для багатьох маленьких та дорослих пацієнтів. Попри власну виснаженість, розгубленість, сімейні драми, брак ліків та внутрішні проблеми лікарні, медики зберігають професіоналізм та невтомно рятують життя.

Відбувся спецпоказ серіалу "Лікарка за покликанням" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Головні ролі виконає відоме українське подружжя - Вікторія Литвиненко та Сергій Стрельніков. Хоч у фільмографії акторів багато спільних проєктів, але саме серіал для "1+1 Україна" став першим, де вони зіграють сімейну пару.

Відбувся спецпоказ серіалу "Лікарка за покликанням" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Саундтреком до серіалу "Лікарка за покликанням" стала пісня одного з найпопулярніших українських гуртів "Бумбокс" – "Люди".

Прем'єра нової драматичної історії відбудеться восени на "1+1 Україна".

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