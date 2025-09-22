ТСН у соціальних мережах

Лілія Подкопаєва навідалася до сина в престижний університет США і приголомшила виглядом юнака

Зірка з родиною відвідала спортивну подію.

Валерія Гажала
Лілія Подкопаєва з сином і донькою

Лілія Подкопаєва з сином і донькою / © instagram.com/podkopayeva_official

Олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва, яка нині мешкає у США, поділилася зворушливими сімейними знімками.

На них спортсменка позує разом із 19-річним названим сином Вадимом та молодшою донькою Евеліною. Фотографії з’явилися в Instagram зірки та миттєво викликали хвилю захоплення серед підписників. На кадрах помітно, наскільки виріс Вадим — статний та дорослий юнак, який зростом обігнав маму на майже дві голови.

У дописі Лілія розповіла, що у такому складі вони завітали на футбольний матч, який відбувся в університеті Вадима. Як відомо юнак навчається в провідному державному науково-дослідницькому виші США — Технологічному інституті Джорджії. Від минулого року він опановує спеціальність промислової інженерії.

Лілія Подкопаєва з сином і донькою / © instagram.com/podkopayeva_official

Лілія Подкопаєва з сином і донькою / © instagram.com/podkopayeva_official

Син і донька Лілії Подкопаєвої / © instagram.com/podkopayeva_official

Син і донька Лілії Подкопаєвої / © instagram.com/podkopayeva_official

Допис Лілії Подкопаєвої / © instagram.com/podkopayeva_official

Допис Лілії Подкопаєвої / © instagram.com/podkopayeva_official

"Родина, футбол і незабутні миті — наш вікенд у Технологічному інституті Джорджії!" — підписала кадри Подкопаєва.

У коментарях шанувальники не стримували емоцій і засипали родину компліментами.

  • Мені одній здається, що ви з Вадимом неймовірно схожі? Таке відчуття, що інакше в житті і не могло скластися. Неймовірна родина, такі гарні!

  • Які гарні діти! Синочок — справжній легінь, донечка — мамина принцеса.

  • Вадим такий дорослий! Лілю, яка ви молодець!

Нагадаємо, нещодавно наймолодша донька Лілії Подкопаєвої святкувала шестиріччя. Зірка показала милі фото з Евеліною та її батьком на узбережжі.

