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Лілія Подкопаєва показала 5-річну доньку-випускницю та повідомила про новий етап в її житті
Спортсменка привітала молодшу донечку з особливою подією та показала, як в Америці святкують випускний із садочка.
Українська гімнастка Лілія Подкопаєва повідомила про випускний в 5-річної донечки Евеліни.
Дівчинка закінчила садочок в США. Тож у своєму Instagram знаменитість привітала молодшу донечку з особливою подією в її житті. Лілія Подкопаєва зазначила, що вони з чоловіком, бізнесменом Ігорем Дубінським, неабияк пишаються успіхами Евеліни.
Окрім того, гімнастка показала, як у США святкують випускний із садочка. Виявляється, дітлахи теж одягають спеціальні мантії та конфедератки. Вбрання у випускників у всіх однакове та червоного кольору.
Далі на доньку Лілії Подкопаєвої чекає новий етап у житті. Після завершення садочку Евеліна розпочинає навчання в школі.
"Садочок — все. Попереду — школа! Маленька наша, ти велика молодець. Ми безмежно пишаємося тобою", — поділилася знаменитість.
Нагадаємо, нещодавно Лілія Подкопаєва розповідала про важливі досягнення 17-річної доньки. Кароліна організувала в США виставку власних фоторобіт.