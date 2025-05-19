ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
2062
Час на прочитання
1 хв

Лілія Подкопаєва показала 5-річну доньку-випускницю та повідомила про новий етап в її житті

Спортсменка привітала молодшу донечку з особливою подією та показала, як в Америці святкують випускний із садочка.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Лілія Подкопаєва

Лілія Подкопаєва / © instagram.com/liliyapodkopaeva

Українська гімнастка Лілія Подкопаєва повідомила про випускний в 5-річної донечки Евеліни.

Дівчинка закінчила садочок в США. Тож у своєму Instagram знаменитість привітала молодшу донечку з особливою подією в її житті. Лілія Подкопаєва зазначила, що вони з чоловіком, бізнесменом Ігорем Дубінським, неабияк пишаються успіхами Евеліни.

Окрім того, гімнастка показала, як у США святкують випускний із садочка. Виявляється, дітлахи теж одягають спеціальні мантії та конфедератки. Вбрання у випускників у всіх однакове та червоного кольору.

Лілія Подкопаєва з чоловіком та донькою / © instagram.com/podkopayeva_official

Лілія Подкопаєва з чоловіком та донькою / © instagram.com/podkopayeva_official

Далі на доньку Лілії Подкопаєвої чекає новий етап у житті. Після завершення садочку Евеліна розпочинає навчання в школі.

"Садочок — все. Попереду — школа! Маленька наша, ти велика молодець. Ми безмежно пишаємося тобою", — поділилася знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно Лілія Подкопаєва розповідала про важливі досягнення 17-річної доньки. Кароліна організувала в США виставку власних фоторобіт.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
2062
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie