Лілія Подкопаєва показала 5-річну доньку-випускницю та повідомила про новий етап в її житті

Лілія Подкопаєва / © instagram.com/liliyapodkopaeva

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Українська гімнастка Лілія Подкопаєва повідомила про випускний в 5-річної донечки Евеліни.

Дівчинка закінчила садочок в США. Тож у своєму Instagram знаменитість привітала молодшу донечку з особливою подією в її житті. Лілія Подкопаєва зазначила, що вони з чоловіком, бізнесменом Ігорем Дубінським, неабияк пишаються успіхами Евеліни.

Окрім того, гімнастка показала, як у США святкують випускний із садочка. Виявляється, дітлахи теж одягають спеціальні мантії та конфедератки. Вбрання у випускників у всіх однакове та червоного кольору.

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Лілія Подкопаєва з чоловіком та донькою / © instagram.com/podkopayeva_official

Далі на доньку Лілії Подкопаєвої чекає новий етап у житті. Після завершення садочку Евеліна розпочинає навчання в школі.

"Садочок — все. Попереду — школа! Маленька наша, ти велика молодець. Ми безмежно пишаємося тобою", — поділилася знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно Лілія Подкопаєва розповідала про важливі досягнення 17-річної доньки. Кароліна організувала в США виставку власних фоторобіт.