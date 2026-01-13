ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
319
Час на прочитання
1 хв

Лілія Подкопаєва показала 6-річну донечку-гімнастку і похвалилась її досягненнями

Схоже, Евеліна вирішила йти стопами зіркової мами.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Лілія Подкопаєва з молодшою донькою

Лілія Подкопаєва з молодшою донькою

Українська олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва вперше за тривалий час показала 6-річну донечку.

Кадрами з Евеліною спортсменка поділилась в Instagram-stories. На відео було помітно, як дівчинка займалась гімнастикою з тренеркою. Схоже, донечка Лілії Подкопаєвої вирішила йти стопами зіркової мами.

На кадрах Евеліна тренувалась робити стійку на руках, а ноги при цьому були підняті догори. Спочатку дівчинці не вдавалось, але врешті вона змогла виконати вправу. Це досягнення Лілія Подкопаєва зняла на відео, а також зазначила, що гімнастика – це тривала і наполеглива праця над собою, де нічого випадково не стається.

Молодша донька Лілії Подкопаєвої займається гімнастикою / © instagram.com/podkopayeva_official

Молодша донька Лілії Подкопаєвої займається гімнастикою / © instagram.com/podkopayeva_official

"У гімнастиці немає випадкових перемог. Є тисячі повторів, біль, віра і момент, коли все сходиться", - зазначила спортсменка.

Нагадаємо, нещодавно Лілія Подкопаєва показувала різдвяне свято її молодшої доньки в українській школі в США. Також гімнастка хизувалась подарунком, який отримала від Евеліни.

Дата публікації
Кількість переглядів
319
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie