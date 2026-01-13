Лілія Подкопаєва показала 6-річну донечку-гімнастку і похвалилась її досягненнями

Лілія Подкопаєва з молодшою донькою

Українська олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва вперше за тривалий час показала 6-річну донечку.

Кадрами з Евеліною спортсменка поділилась в Instagram-stories. На відео було помітно, як дівчинка займалась гімнастикою з тренеркою. Схоже, донечка Лілії Подкопаєвої вирішила йти стопами зіркової мами.

На кадрах Евеліна тренувалась робити стійку на руках, а ноги при цьому були підняті догори. Спочатку дівчинці не вдавалось, але врешті вона змогла виконати вправу. Це досягнення Лілія Подкопаєва зняла на відео, а також зазначила, що гімнастика – це тривала і наполеглива праця над собою, де нічого випадково не стається.

Молодша донька Лілії Подкопаєвої займається гімнастикою / © instagram.com/podkopayeva_official

"У гімнастиці немає випадкових перемог. Є тисячі повторів, біль, віра і момент, коли все сходиться", - зазначила спортсменка.

Нагадаємо, нещодавно Лілія Подкопаєва показувала різдвяне свято її молодшої доньки в українській школі в США. Також гімнастка хизувалась подарунком, який отримала від Евеліни.