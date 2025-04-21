Лілія Подкопаєва показала, як у США з чоловіком-бізнесменом та дітьми відсвяткувала Великдень

Лілія Подкопаєва / © instagram.com/podkopayeva_official

Реклама

Українська гімнастка Лілія Подкопаєва показала, як у США відсвяткувала Великдень.

Особливий день спортсменка провела в родинному колі. Зокрема, Великдень Лілія Подкопаєва святкувала з чоловіком, бізнесменом Ігорем Дубінським, 5-річною донькою Евеліною та 19-річним сином Вадимом. Не вистачало лише 18-річної Кароліни.

Звичайно, сімейство майже в повному складі зробило святкову світлину. Вони позували на тлі будинку в Атланті. Лілія Подкопаєва разом із дітьми одягнула вишиванки, а її чоловік – офіційний костюм. Поруч із ними був зображений Великодній кошик. Гімнастка побажала, аби це особливе свято наповнило серця теплом, любов'ю та вірою. Спортсменка наголосила, що добро переможе темряву.

Реклама

Лілія Подкопаєва з чоловіком та дітьми / © instagram.com/podkopayeva_official

"Вітаю з Великоднем! Нехай це свято воскресіння наповнить серця теплом, любов'ю та світлом віри. Нехай кожна молитва долетить до неба, а кожна надія — здійсниться. У ці дні особливо віримо, що життя і добро сильніші за темряву. Христос Воскрес!" – привітала з Великоднем гімнастка.

Нагадаємо, російський шоумен Максим Галкін теж по-особливому привітав із Великоднем. Гуморист задля цього заговорив чистою українською мовою.