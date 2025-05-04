Лілія Подкопаєва показала рідкісне фото з 17-річної донькою і похизувалася її важливим досягненням в США

Лілія Подкопаєва / © instagram.com/podkopayeva_official

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Українська гімнастка Лілія Подкопаєва вперше за тривалий час показала, який зараз вигляд має її старша донька, а також похизувалася важливим досягненням Кароліни у США.

Виявляється, 17-річна дівчина захоплюється фотомистецтвом. Ба більше, донька гімнастки вже встигла організувати виставку в США з власними роботами. Лілія Подкопаєва, звичайно ж, прийшла на подію, аби підтримати страшу донечку.

Знаменитість говорить, що кожен кадр Кароліни викликає неабияке захоплення та справжні емоції. За словами спортсменки, донька може через фото може показати живу історію, а її бачення – тонке та глибоке. Лілія Подкопаєва також додала, що відчуває неабияку гордість та пишається успіхами Кароліни.

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Лілія Подкопаєва зі старшою донькою / © instagram.com/podkopayeva_official

"Прийшла на фотовиставку старшої доньки — і серце наповнилось теплом і гордістю. У кожному її кадрі - частинка душі, справжні емоції, жива історія. Вона бачить світ тонко й глибоко…", - поділилася гімнастка.

Нагадаємо, нещодавно Лілія Подкопаєва ділилася рідкісним фото з чоловіком-бізнесменом. Спортсменка також публічно зверталася до нього.