ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1226
Час на прочитання
1 хв

Лілія Подкопаєва показала рідкісне фото з 17-річної донькою і похизувалася її важливим досягненням в США

Старша донька Лілії Подкопаєвої організувала виставку своїх фоторобіт.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Лілія Подкопаєва

Лілія Подкопаєва / © instagram.com/podkopayeva_official

Українська гімнастка Лілія Подкопаєва вперше за тривалий час показала, який зараз вигляд має її старша донька, а також похизувалася важливим досягненням Кароліни у США.

Виявляється, 17-річна дівчина захоплюється фотомистецтвом. Ба більше, донька гімнастки вже встигла організувати виставку в США з власними роботами. Лілія Подкопаєва, звичайно ж, прийшла на подію, аби підтримати страшу донечку.

Знаменитість говорить, що кожен кадр Кароліни викликає неабияке захоплення та справжні емоції. За словами спортсменки, донька може через фото може показати живу історію, а її бачення – тонке та глибоке. Лілія Подкопаєва також додала, що відчуває неабияку гордість та пишається успіхами Кароліни.

Лілія Подкопаєва зі старшою донькою / © instagram.com/podkopayeva_official

Лілія Подкопаєва зі старшою донькою / © instagram.com/podkopayeva_official

"Прийшла на фотовиставку старшої доньки — і серце наповнилось теплом і гордістю. У кожному її кадрі - частинка душі, справжні емоції, жива історія. Вона бачить світ тонко й глибоко…", - поділилася гімнастка.

Нагадаємо, нещодавно Лілія Подкопаєва ділилася рідкісним фото з чоловіком-бізнесменом. Спортсменка також публічно зверталася до нього.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
1226
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie