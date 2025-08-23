ТСН у соціальних мережах

Лілія Подкопаєва показалася в обіймах чоловіка-бізнесмена і зробила заяву: "Розуміє з пів слова"

Гімнастка наробила селфі з коханим, з яким вони постали в елегантних образах.

Валерія Сулима
Лілія Подкопаєва

Лілія Подкопаєва / © instagram.com/podkopayeva_official

Українська гімнастка Лілія Подкопаєва потішила рідкісним фото з чоловіком-бізнесменом Ігорем Дубінським.

Спортсменка не з тих, хто активно ділиться подробицями особистого життя. Однак час від часу вона тішить підписників сімейними світлинами, як і цього разу. Гімнастка наробила з чоловіком фото в дзеркалі поруч із ліфтом і опублікувала їх в Instagram.

Лілія Подкопаєва з чоловіком / © instagram.com/podkopayeva_official

Лілія Подкопаєва з чоловіком / © instagram.com/podkopayeva_official

Пара позувала перед об'єктивом фотокамери в елегантних образах. Вочевидь, вони прямували на якийсь особливий захід. На деяких знімках Ігор Дубінський обережно обіймає Лілію Подкопаєву. У підписі до знімків гімнастка зробила заяву. Знаменитість висловилася про "своїх людей", які розуміють з пів слова і завжди підтримають, при цьому не вимагатимуть жодних пояснень.

"Свої люди - це ті, хто розуміє з пів слова й підтримує без зайвих", - зазначила гімнастка.

Лілія Подкопаєва з чоловіком / © instagram.com/podkopayeva_official

Лілія Подкопаєва з чоловіком / © instagram.com/podkopayeva_official

Нагадаємо, Лілія Подкопаєва разом із чоловіком та дітьми вже багато років мешкає в США. Нещодавно гімнастка відвела молодшу донечку до першого класу. Спортсменка показала навчальний день 5-річної Евеліни в школі.

