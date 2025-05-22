Лілія Подкопаєва похвалилася 17-річною донькою-випускницею і показала, яким було свято в США

Лілія Подкопаєва з чоловіком та старшою донькою / © instagram.com/podkopayeva_official

Реклама

Українська гімнастка Лілія Подкопаєва показала 17-річну доньку-випускницю та розповіла про свято в США.

Кароліна цьогоріч закінчила школу. Лілія Подкопаєва у своєму Instagram поділилася, що в доньки вже відбувся випускний. Гімнастка показала, яким було свято в США. Загалом, на випускний 17-річна Кароліна одягнула світле вбрання. Тим часом батьки привітали її букетами квітів.

На урочистій частині в дівчини вже була конфедератка та мантія. Всіх випускників зібрали на стадіоні, де їм вручали атестати про завершення школи. Попереду в Кароліни вступ до вишу та новий етап у навчанні. Лілія Подкопаєва ділиться, що неабияк пишається донькою. Щоправда, гімнастка зізнається, що на її очах сльози від усвідомлення того, як діти швидко ростуть.

Реклама

Донька Лілії Подкопаєвої / © instagram.com/podkopayeva_official

"Ми це зробили! 12 років навчання — від першого дня в класі до останнього кроку на сцені під час випускної церемонії. І хоча я знала, що цей день настане, сльози все одно не спинилися. Бо наші маленькі діти виростають, стають дорослими — незалежними, розумними, сміливими. Донечко, пишаюся тобою безмежно. Дякую, що ти - саме така", - поділилася знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно ведучий Ігор Кондратюк вперше за тривалий час показав свою єдину доньку. До слова, у Поліни цьогоріч теж був випускний у США, щоправда, з університету. Шоумен розсекретив, яку спеціальність здобула його донька.