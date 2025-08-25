Лілія Подкопаєва про спілкування з кумою-зрадницею Ані Лорак: "Це відкриття неприємне"

Ані Лорак та Лілія Подкопаєва / © instagram.com/podkopayeva_official

Українська гімнастка Лілія Подкопаєва висловилася про спілкування з кумою Ані Лорак, яка зрадила Україну та залишилася в Росії.

Спортсменка говорить в інтерв'ю hromadske, що з початком повномасштабної війни її оточення кардинально змінилося. Зокрема, вона порвала всі зв'язки з російською "бульбашкою". Тим часом колеги, друзі та куми теж не квапилися писати повідомлення. У цьому списку опинилася й співачка Ані Лорак, яка є хрещеною мамою старшої доньки Лілії Подкопаєвої — Кароліни.

Гімнастка говорить, що така позиція колись близьких їй людей була для неї неприємною та болісною. Нині ж вона не хоче обговорювати цю тему.

"З російською бульбашкою порвала після повномасштабного вторгнення. Не отримала жодного повідомлення від колег, друзів, кумів. І це було відкриття. Неприємне, болюче. І обговорювати цю тему я не хочу", — відрізала Подкопаєва.

Нагадаємо, Ані Лорак з початком повномасштабної війни в Україні обрала мовчання. Ба більше, артистка залишилася жити в Росії, розважалася з путіністами та заробляє там криваві рублі. Про злочини окупантів на українських землях скандальна Лорак мовчить. Нещодавно артист Іво Бобул назвав причину, через яку виконавиця зрадила Україну.