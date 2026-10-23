Лілія Подкопаєва приїхала до України із США: який вигляд має 48-річна олімпійська чемпіонка

Лілія Подкопаєва / © instagram.com/podkopayeva_official

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Олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва приїхала до Києва та поділилася атмосферними кадрами з фотосесії, яку влаштувала на балконі в самому серці столиці.

48-річна гімнастка, яка тривалий час живе у США, знайшла час для теплої зустрічі з рідним містом. Для зйомки Лілія обрала рожеву сорочку та білі джинси. У невимушеній атмосфері вона позувала на балконі, насолоджувалася сонячними променями та милувалася краєвидами Києва. Світлинами поділилася фотографка Яна Стукач, яка залишилася під враженням від цієї зустрічі.

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«Київ то є вдома…. Дякую Тобі, Ліліє, і за фотозустрічі, і за смаколики, і що з усіма ризиками ми реалізували і зробили цю зйомку у нашому Києві», — написала фотографка.

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Лілія Подкопаєва / © instagram.com/podkopayeva_official

Лілія Подкопаєва / © instagram.com/podkopayeva_official

На опублікованих кадрах Подкопаєва постає у простому, але стильному образі. Спортсменка легко усміхається, мружиться від сонця та позує без зайвої постановності. Саме ця невимушеність додає світлинам особливого затишку, а звичайний столичний балкон стає ідеальною локацією для фотосесії.

Зустріч відбулася попри ризики, про які згадала фотографка. Водночас її допис передає особливе відчуття дому, яке не зникає навіть тоді, коли життя надовго переносить в іншу країну.

Лілія Подкопаєва / © instagram.com/podkopayeva_official

Лілія Подкопаєва / © instagram.com/podkopayeva_official

Лілія Подкопаєва — одна з найтитулованіших українських гімнасток. Вона здобула олімпійське золото на Іграх 1996 року в Атланті та вже багато років живе у США. Попри це, спортсменка продовжує приїжджати до України, а її нові кадри зі столиці нагадують про особливий зв’язок із рідним містом.

Нагадаємо, нещодавно Лілія Подкопаєва замилувала фото підрослої 7-річної доньки та показала, як змінювалася Евеліна протягом років.

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