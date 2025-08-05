Лілія Подкопаєва відвела 5-річну доньку до першого класу в США і показала її навчальний день в школі

Лілія Подкопаєва / © instagram.com/podkopayeva_official

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Українська гімнастка Лілія Подкопаєва відвела молодшу донечку до першого класу в США.

Цьогоріч 5-річна Евеліна закінчила садочок. Тепер у дівчинки розпочинається новий етап у житті. Донька Лілії Подкопаєвої пішла до першого класу. До слова, у США, де спортсменка живе разом із сім'єю, навчання розпочинається раніше.

Також Лілія Подкопаєва показала, як у донечки минув перший шкільний день. Зокрема, гімнастка опублікувала фото з Евеліною, яка сиділа за партою. Знаменитість говорить, що для донечки - це маленький крок, однак вона неабияк пишається нею.

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"Це було вчора (4 серпня – прим. ред.). Перший день у школі! Маленький крок для неї і величезний для мого серця", - зізналась гімнастка.

Лілія Подкопаєва з молодшою донькою / © instagram.com/podkopayeva_official

Зазначимо, Лілія Подкопаєва разом із чоловіком та дітьми вже багато років проживає в США. Торік син гімнастки закінчив школу та вступив до вишу. Цьогоріч на старшу доньку знаменитості Кароліну теж це чекає. Тим часом молодша Евеліна вперше пішла до школи.

Нагадаємо, цьогоріч донька ведучої Лідії Таран закінчила школу. Василина вступила до престижного вишу Франції.