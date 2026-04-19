Лілія Подкопаєва вперше прокоментувала трагедію в її родині

Відома українська гімнастка та олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва вперше вийшла на зв’язок після важкої втрати в родині, поділившись емоційним зверненням до покійної матері.

Після трагічної новини спортсменка на деякий час зникла з публічного простору. У її родині не стало найближчої людини — мами Людмили Петриченко. Через дев’ять днів Подкопаєва знову з’явилася в Instagram, опублікувавши архівне фото. Вона розповіла, що родина до останнього сподівалася на диво. Цей період став для неї одним із найважчих. Усі події вона проживає разом із рідними, які також намагаються триматися.

«9 днів без тебе. І кожен — як перший. Порожньо там, де ти була. Жахливо там, де ти повинна бути. Самотньо всюди, куди ти більше не прийдеш. Ми не здалися. Ми боролися — до останнього подиху, до останньої надії. Бо ти того варта. Бо ти гідна всього», — написала спортсменка.

Лілія поділилася, що присутність матері надзвичайно цінно відчувалася в житті родини. Вона звернулася до неї як до людини, яка назавжди залишиться важливою частиною їхнього світу. Емоційне послання стало своєрідним прощанням.

«Кажуть, Бог обирає найкращих. Тоді він точно знав, кого обирає. Мамо — твої дівчатка стають сильнішими. Твій онук росте і перемагає. А в дзеркалі — ти. Завжди ти. Ми любимо тебе. Більше, ніж слова можуть вмістити», — додала вона.

