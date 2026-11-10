Лілія Подкопаєва вперше за тривалий час показала підрослу 20-річну доньку, яка живе у США: фото

Лілія Подкопаєва з дітьми / © instagram.com/ka_rolinan

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Олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва, яка нещодавно приїжджала до України зі США, розповіла про свято у родині.

10 листопада цього року доньці зірки Кароліні виповнилося 20 років. У день ювілею дівчини зіркова мама потішила шанувальників теплими спогадами про дитинство іменинниці. На архівних фото можна помітити, як швидко промайнув час і як зростала красуня.

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Судячи з кадрів, Кароліна ще з ранніх років була оточена любов’ю та пригодами. Зараз іменинниця значно підросла та вже перебуває у стосунках. Нещодавно вона з хлопцем відсвяткувала Геловін у США, де мешкає родина. Іменинниця любить активно проводити час, але зрідка ділиться контентом у блогу.

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Донька Лілії Подкопаєвої з бойфрендом / © instagram.com/ka_rolinan

Своєю чергою Подкопаєва вже публічно звернулася до доньки. Вона присвятила їй зворушливі слова й зізналася, що дуже пишається дорослою дівчиною. Спортсменка побажала Кароліні щастя й нових пригод.

«І коли ти встигла так вирости? Уже 20! Здається, ще вчора ти була маленькою, а сьогодні вже така доросла й самостійна. Донечко, я дуже тобою пишаюся! Будь щасливою, насолоджуйся життям і завжди залишайся собою! Люблю тебе безмежно», — зворушливо написала Лілія.

Нагадаємо, нещодавно шоумен Юрій Ткач відсвяткував 43-річчя. Його дружина Вікторія оригінально привітала його танцями та співами просто посеред дороги.

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