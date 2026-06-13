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Лілія Подкопаєва вперше за тривалий час показала підрослу 6-річну доньку від чоловіка-бізнесмена
Гімнастка показала, як проводить час з Евеліною.
Відома українська гімнастка та олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва показала, який зараз вигляд має її 6-річна донька від чоловіка-бізнесмена Ігоря Дубінського.
Спортсменка вкрай рідко ділиться родинними знімками. Проте в Instagram-stories знаменитість опублікувала атмосферний колаж, де засвітилась й 6-річна Евеліна. На кадрах Лілія Ребрик продемонструвала, як минають її будні.
Гімнастка не сидить на одному місці. Зокрема, вона охоче подорожує та насолоджується моментами. На одному з таких знімків Лілія Ребрик постала з Евеліною. Спортсменка позувала з донечкою на тлі скелі. Гімнастка обіймала дівчинку, а та ніжно тримала маму за руку.
«Я тут і зараз», — по-філософськи підписала колаж знаменитість, тим самим дала зрозуміти, що живе в моменті.
Зазначимо, Лілія Подкопаєва виховує трьох дітей. Вперше знаменитість стала мамою 2005 року, коли усиновила малюка Вадима. Вже 2006-го гімнастка народила доньку Кароліну від чоловіка Тимофія Нагорного. Зараз спортсменка перебуває в шлюбі з бізнесменом Ігорем Дубінським. 2019 року у подружжя народилась донька Евеліна.
Нагадаємо, раніше редакція сайту ТСН.ua публікувала добірку про те, який зараз вигляд мають діти українських зірок. Наприклад, старша донька співачки Олі Полякової вже заміжня та разом із чоловіком живе в США, а гумориста Євгена Кошового навчається в Мілані.