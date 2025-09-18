ТСН у соціальних мережах

Лілія Подкопаєва зачарувала фото з донькою-копією та їхніми розвагами з родиною на узбережжі

Спортсменка показала підрослу Евеліну в день її шестиріччя.

Автор публікації
Валерія Гажала
Лілія Подкопаєва з донькою і чоловіком

Лілія Подкопаєва з донькою і чоловіком / © instagram.com/podkopayeva_official

Українська гімнастка Лілія Подкопаєва розповіла про свято у родині.

Сьогодні, 18 вересня, доньці зірки та її чоловіка Ігора Дубінського Евеліні виповнилося шість років. У такий особливий день Подкопаєва показала результат їхньої нещодавньої фотосесії з іменинницею, яка вже значно підросла. Так, у кадрі попозувала не лише зіркова мама з дівчинкою, а і її батько та старший брат Вадим. Родина наробила щасливих знімків на узбережжі.

"Моє одне із головних чудес світу!!! Неповторне. І сьогодні йому цілих шість", — замилувала підписом спортсменка.

Донька Лілії Подкопаєвої / © instagram.com/podkopayeva_official

Донька Лілії Подкопаєвої / © instagram.com/podkopayeva_official

Чоловік і донька Лілії Подкопаєвої / © instagram.com/podkopayeva_official

Чоловік і донька Лілії Подкопаєвої / © instagram.com/podkopayeva_official

Діти Лілії Подкопаєвої / © instagram.com/podkopayeva_official

Діти Лілії Подкопаєвої / © instagram.com/podkopayeva_official

Лілія Подкопаєва з донькою / © instagram.com/podkopayeva_official

Лілія Подкопаєва з донькою / © instagram.com/podkopayeva_official

Під святковим дописом зібралося чимало теплих слів. Так, шанувальники доєднуються до вітань маленької Евеліни й заначають, що вона схожа на Лілію, як дві краплі води.

  • Щастя у кожному фото, радію за вашу родину, ви чудові

  • Здоров‘я та щастя красуні

  • Ваша копія, всього найкращого

  • Вітаю нашу квіточку з Днем народження! Найщасливіших днів, мрій і бажань! Нехай найкраще незабутнє дитинство буде неповторним!

Нагадаємо, нещодавно Лілія Подкопаєва з нагоди свята розповіла про досвід про усиновлення та звернулася до тих, хто наважується подарувати родину дитині.

