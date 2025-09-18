- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 335
- Час на прочитання
- 1 хв
Лілія Подкопаєва зачарувала фото з донькою-копією та їхніми розвагами з родиною на узбережжі
Спортсменка показала підрослу Евеліну в день її шестиріччя.
Українська гімнастка Лілія Подкопаєва розповіла про свято у родині.
Сьогодні, 18 вересня, доньці зірки та її чоловіка Ігора Дубінського Евеліні виповнилося шість років. У такий особливий день Подкопаєва показала результат їхньої нещодавньої фотосесії з іменинницею, яка вже значно підросла. Так, у кадрі попозувала не лише зіркова мама з дівчинкою, а і її батько та старший брат Вадим. Родина наробила щасливих знімків на узбережжі.
"Моє одне із головних чудес світу!!! Неповторне. І сьогодні йому цілих шість", — замилувала підписом спортсменка.
Під святковим дописом зібралося чимало теплих слів. Так, шанувальники доєднуються до вітань маленької Евеліни й заначають, що вона схожа на Лілію, як дві краплі води.
Щастя у кожному фото, радію за вашу родину, ви чудові
Здоров‘я та щастя красуні
Ваша копія, всього найкращого
Вітаю нашу квіточку з Днем народження! Найщасливіших днів, мрій і бажань! Нехай найкраще незабутнє дитинство буде неповторним!
Нагадаємо, нещодавно Лілія Подкопаєва з нагоди свята розповіла про досвід про усиновлення та звернулася до тих, хто наважується подарувати родину дитині.