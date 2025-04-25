Лілія Подкопаєва замилувала фото з чоловіком і публічно звернулася до нього

Лілія Подкопаєва / © instagram.com/liliyapodkopaeva

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Сьогодні, 25 квітня, чоловік української гімнастки Лілії Подкопаєвої святкує день народження.

З цієї нагоди спортсменка присвятила у фотоблогу допис коханому, бізнесмену Ігорю Дубінському. На фото подружжя постає в обіймах, а чоловік тримає келих ігристого. Подкопаєва публічно привітала іменинника зі святом та описала його найкращі риси. Зокрема, патріотизм і щиру любов до всього.

"Ігорю, з Днем народження! Ти – той, хто вміє тримати міцно, говорити щиро й діяти з серцем. Твоя любов до України, твоя підтримка спорту й захисників — це не просто внесок. Це твоя душа у дії. Для когось ти — меценат. Для когось — надія. А для мене — все одразу. Люблю тебе. І дякую за тебе кожного дня", — зворушила Лілія.

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Лілія Подкопаєва з чоловіком / © instagram.com/podkopayeva_official

У коментарях долучилися до привітань і шанувальники зіркової родини:

З Днем народження! Найщиріші вітання! Многая літа!

Вітаю, міцного здоров'я! Неймовірно радію за ваш щасливий союз

Ви неймовірні!

До слова, пара зараз проживає за кордоном, у США. Разом вони виховують трьох дітей. Нещодавно Подкопаєва показувала, як у повному родинному складі вони відсвяткували Великдень.