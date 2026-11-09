Лілія Ребрик чесно зізналася, чи готова виїхати з Києва з трьома дітьми на зиму й що дає їй оптимізм

Лілія Ребрик з дітьми / © instagram.com/liliia.rebrik

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Українська акторка Лілія Ребрик зізналася, чи готова до переїзду з України на зимівлю.

Як відомо, деякі знаменитості вже покинули рідну домівку через ускладнення безпекової ситуації у Києві. Своєю чергою Лілія заперечила такі плани зі свого боку. У фотоблогу вона написала, що разом з родиною поки що залишається в Україні й вірить у краще.

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«Поки не плануємо. Дуже хочеться бути вдома, працювати, водити дітей на заняття. Як буде — побачимо. Але я вірю, що впораємося», — зазначила акторка.

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Лілія Ребрик / © instagram.com/liliia.rebrik

Водночас Ребрик заговорила про напружений графік у непрості часи. Акторка не стала бідкатися й чесно зауважила, що це одне з тих речей, що зараз не дає їй падати духом. Вона також додала, що насправді вдячна за можливість займатися улюбленою справою й не нарікатиме.

«Знаєте, мене завжди вчили цінувати те, що маю. І свою роботу, і можливості, які дає мені життя. Тому навіть коли дуже втомлююся, ніколи не кажу: „Боже, завтра знову на роботу“. Бо на секунду уявляю: а якби цієї роботи не стало? Якби я не могла робити те, що так люблю? Тоді завила б інакше. Тому розправляю плечі — і вперед. Шалений графік для мене зараз — це прекрасно. Це те, що тримає, дає енергію й не дозволяє поганим думкам брати наді мною верх», — підкреслила зірка.

Нагадаємо, нещодавно блогерка Монро повернулася до України після еміграції до Франції і пояснила своє рішення.

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