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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
70
Час на прочитання
1 хв

Лілія Ребрик із чоловіком і трьома доньками виїхала за кордон і станцювала з ними у купальнику

Родина вирушила у довгоочікувану відпустку.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Лілія Ребрик із чоловіком

Лілія Ребрик із чоловіком / © instagram.com/liliia.rebrik

Українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик разом із чоловіком, хореографом Андрієм Диким, та трьома доньками вирушила у довгоочікувану сімейну відпустку за кордон.

Щоправда, знаменитість поки що не розкриває, де саме відпочиває родина. Після тривалої дороги вони заселилися до готелю та одразу попрямували до моря. Першими моментами відпочинку Ребрик поділилася у фотоблогу. Андрій Дикий зняв ефектний ролик із плавним переходом: відео починається ще біля їхнього будинку в Україні, а завершується вже на морському узбережжі.

Зокрема, на кумедних кадрах ніби з великої чашки «виринають» усі його дівчата — дружина Лілія та доньки Діана, Поліна й наймолодша Адель. Крім того, акторка показала, як вони з донечками у купальниках танцювали на березі моря.

Лілія Ребрик з доньками / © instagram.com/liliya_rebryk

Лілія Ребрик з доньками / © instagram.com/liliya_rebryk

Лілія Ребрик з доньками / © instagram.com/liliya_rebryk

Лілія Ребрик з доньками / © instagram.com/liliya_rebryk

«Усе найважливіше — помістилося», — з гумором підписала публікацію Лілія.

У коментарях шанувальники побажали родині гарного відпочинку, нових сил і яскравих вражень.

  • Бажаємо гарного відпочинку, відновлення та наповнення!

  • Відпочинок має бути! Молодці

  • Бажаю гарного та спокійного відпочинку

Нагадаємо, незадовго до поїздки Лілія Ребрик вітала маму з днем народження та ділилася рідкісним сімейним фото, на якому показалася разом із батьками, чоловіком і трьома доньками.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
70
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