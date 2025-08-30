- Дата публікації
Лілія Ребрик ніжно привітала доньку з 13-річчям і на архівних фото показала її ще малям
Старша донька Лілії Ребрик та Андрія Дикого святкує день народження. Діані виповнюється вже 13 років.
У родині української ведучої та акторки Лілії Ребрик і хореографа Андрія Дикогого особливе свято.
Старша донька зіркового подружжя Діана святкує день народження. Дівчині виповнюється 13 років. У своєму Instagram Лілія Ребрик показала, як вони всією родиною вітали Діану. Знаменитість замовила доньці особливий торт – він був у формі білої троянди. Звичайно, іменинниця загадувала бажання та задувала свічку.
Також Лілія Ребрик занурилася в спогади. Ведуча опублікувала безліч архівних фото Діани. Серед кадрів був і найперший знімок дівчинки, де вона була зображена в пологовому будинку.
"А ось так все починалося", - поділилася ведуча.
Ведуча говорить, що час неабияк швидко минає. Зокрема, Діані вже 13 років. За цей час дівчина неабияк виросла та змінилася. Окрім того, родина Лілії Ребрик та Андрія Дикого за 13 років стала більшою. У Діани тепер є ще дві сестрички.
"З тебе починалося наше батьківство і наше велике щастя. З тобою завжди класно: і тоді, і зараз. Мрій сміливо! Люби безмежно! Йди впевнено!" – адресувала доньці знаменитість.
Нагадаємо, нещодавно в родині Лілії Ребрик було інше свято. У молодшої сестри ведучої був день народження. З нагоди особливої дати знаменитість показувала їхні рідкісні фото разом.