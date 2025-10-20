ТСН у соціальних мережах

Лілія Ребрик показала 13-річну доньку-красуню та здивувала, як та підросла: який вигляд має дівчина

Артистка також показалася на сімейному знімку разом з коханим, а донька Діана здивувала схожістю із зірковою мамою та своїми танцювальними успіхами.

Злата Ковтун
Лілія Ребрик

Лілія Ребрик / © instagram.com/liliia.rebrik

Українська телеведуча й акторка Лілія Ребрик показала, як підросла її старша донька Діана, якій вже 13 років.

У своєму Instagram зірка поділилася новим фото дівчини, яка, за словами Лілії, професійно займається танцями й бере участь у численних турнірах. На знімку юна Діана має дорослий та впевнений вигляд — дівчина вже експериментує з образом і макіяжем.

"У моєї старшенької сьогодні турнір. Сама намалювалася. Я в шоці", — зізналася телеведуча, зазначивши, що хоч і перебуває в гастрольному турі, все одно стежить за успіхами доньки та підтримує її навіть на відстані.

Донька Лілії Ребрик — Діана / © instagram.com/liliia.rebrik

Донька Лілії Ребрик — Діана / © instagram.com/liliia.rebrik

Також акторка додала ніжний сімейний кадр. На ньому артистка позує разом з донькою та чоловіком Андрієм Диким.

Лілія Ребрик з чоловіком та старшою донькою / © instagram.com/liliia.rebrik

Лілія Ребрик з чоловіком та старшою донькою / © instagram.com/liliia.rebrik

Зазначимо, що Діана — перша дитина Лілії Ребрик та хореографа Андрія Дикого. Дівчинка пішла стопами зіркових батьків і вже давно займається танцями на професійному рівні. Подружжя також виховує ще двох доньок — 7-річну Поліну та однорічну Аделіну.

Нагадаємо, нещодавно Лілія Ребрик зворушила Мережу рідкісним фото з мамою-вчителькою. Знаменитість показала, як сильно вони схожі, і привітала найріднішу з професійним святом.

