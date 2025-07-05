Лілія Ребрик показала 7-річну доньку з медаллю та розповіла про її досягнення: "Приємно здивувала"

Лілія Ребрик з донькою Поліною / © instagram.com/liliya_rebryk

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Телеведуча та акторка Лілія Ребрик поділилася гордістю за свою доньку Поліну.

Так, у своєму Instagram зірка показала 7-річну Поліну, яка вперше виступила на змаганнях із художньої гімнастики, та її родинну групу підтримки. Лілія зазначила, що донечка доволі хвилювалася за свій виступ, однак зробила все можливе, аби отримати медаль.

"Залишу тут ці фото на згадку про дебют Поліни Андріївни на змаганнях з художньої гімнастики. Перший купальник. Перший килим. Перша вправа без предмету. Перше "Мамо, я хвилююсь", але вийшла і зробила! Далі точно буде. Сьогодні Поля нас приємно здивувала. І так, я шалено пишаюсь!" – написала зірка.

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Поліна Дика / © instagram.com/liliya_rebryk

Поліна Дика / © instagram.com/liliya_rebryk

Поліна Дика з тренеркою / © instagram.com/liliya_rebryk

Акторка також зізналася, що попри те, що вся її родина пов'язана з танцями, доньки самі обирають, чим їм займатися. Тож середня донька обрала шлях гімнастики та впевнено робить перші кроки.

"Часто запитують: "У вас усі діти танцями займаються?" Ні! Як би це дивно не звучало — не всі! Бо кожен має право шукати себе. Головне, щоб було з бажанням, натхненням, очима, що горять. Це – закон. Це – щастя. Це – запорука будь-якого успіху!" – додала артистка.

Лілія Ребрик з Поліною / © instagram.com/liliya_rebryk

Андрій Дикий з Поліною / © instagram.com/liliya_rebryk

Нагадаємо, нещодавно Лілія Ребрик ділилася, як у родинному колі провела свій червень.