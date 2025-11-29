- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 1173
- Час на прочитання
- 2 хв
Лілія Ребрик показала, де її застав жахливий обстріл Києва: "Так я боялась опинитися"
Артистка прокоментувала масовану атаку на столицю.
Українська ведуча та акторка Лілія Ребрик висловилась про жахливий обстріл Києва та показала, в якому місці він її застав.
У ніч проти 29 листопада країна-агресорка Росія атакувала столицю. Окупанти обстрілювали Київ ракетами та дронами. Лілія Ребрик прокоментувала масовану атаку на столицю. Ведуча під час обстрілу опинилася в тому місці, в якому найбільше боялась бути. Акторка вирушала на гастролі, тож повітряна тривога її застала на залізничному вокзалі.
Артистка зізнається, що неабияк хвилювалась. Річ у тім, що потяги під час повітряної тривоги все одно продовжують курсувати. Тож, від знаменитості нічого не залежить. Акторці лиш лишалося сподіватися, що нічого жахливого не станеться.
"Ракети, "Шахеди", вибухи…Обстріли не вщухають. Але життя – теж. Гастролі за розкладом. Харкове, зустрічай. Так я боялась опинитися на вокзалі в обстріл. Бережіть себе. Залишається одне: не думати про погане. Бо потяги вирушають за розкладом. Від тебе нічого не залежить", - поділилась Лілія Ребрик.
Врешті, акторка спокійно вирушила до Харкова. Проте знаменитість зізнається, що її просто шокують новини. Лілія Ребрик обурена, які жахливі події доводиться переживати українцям через злочинні дії російських окупантів.
"Читаю новини і моторошно, яку страшну ще одну ніч пережили українців", - обурилась акторка.
Нагадаємо, тим часом поруч із будинком танцівника Жені Кота стався ворожий "приліт". Хореограф шокував видом із його вікна на дім, що був охоплений вогнем.