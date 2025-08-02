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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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376
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1 хв

Лілія Ребрик показала однорічну доньку та насмішила її рішучістю: "Здається, за кавою пішла"

Адель здивувала батьків своєю самостійністю.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Лілія Ребрик з родиною

Лілія Ребрик з родиною / © instagram.com/liliya_rebryk

Телеведуча та акторка Лілія Ребрик поділилася кумедними кадрами з наймолодшою донечкою Адель.

У фотоблогу артистка продовжує ділитися моментами зі свого відпочинку на морі в Туреччині. Цього разу Лілія повеселила шанувальників контентом з однорічною донечкою, яка не боїться бути самостійною. Зокрема, зіркова мама показала, як Адель у сукні з чималою як для неї сумкою у руках пішла прогулюватися територією готелю.

"Новий день – нові справи! Важливі справи! Адель впевнено крокує в серпень. Вона з такою впевненістю вийшла з дому, що я сама аж розгубилась. Здається, за кавою пішла", — пожартувала акторка.

Донька Лілії Ребрик / © instagram.com/liliia.rebrik

Донька Лілії Ребрик / © instagram.com/liliia.rebrik

Донька Лілії Ребрик / © instagram.com/liliia.rebrik

Донька Лілії Ребрик / © instagram.com/liliia.rebrik

Донька Лілії Ребрик / © instagram.com/liliia.rebrik

Донька Лілії Ребрик / © instagram.com/liliia.rebrik

У коментарях юзери не втомлюються захоплюватися маленькою рішучою Адель:

  • На Вашу Адельку можна дивитися вічно! 

  • Яка мила ваша Аделька, поспішає, така чарівна модниця маленька, стільки справ має і все треба встигнути!

  • Яка вона солоденька булочка

Нагадаємо, нещодавно Лілія Ребрик показала свою маму-красуню та привітала її з особливим святом.

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