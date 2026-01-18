- Дата публікації
Лілія Ребрик показала одразу трьох підрослих доньок і підбадьорила у період відключення світла
Акторка зачарувала виглядом своїх трьох дітей.
Українська акторка та ведуча Лілія Ребрик поділилася родинним контентом.
Так, під час частих відключень світла артистка вирішила підняти настрій фанатів милим фото. В Instagram Ребрик показала трьох донечок і як вони підросли за останній час. Діана, Поліна та наймолодша Аделіна попозували у затишній студії з новорічним декором.
Окрім милого фото, акторка відверто розповіла, як їхня родина справляється з реаліями життя під Києвом під час регулярних блекаутів. За словами Лілії, нинішні умови змушують жити без довгострокових планів, але не дозволяють опускати руки.
Зірка зізналася, що зараз вони намагаються чергувати навчання з відпочинком, більше гуляти та знаходити радощі навіть у найпростішому. Водночас Ребрик звернулася до батьків, які так само переживають непростий період, підбадьоривши їх.
«Тримайтесь, батьки — ті, в кого канікули продовжили до 1 лютого! Ті, хто пішов на дистанційне — тримайтесь ще дужче. У нашій реальності щось планувати зараз — це вже розкіш. Тож, живемо одним днем. Ми і граємося, і гуляємо, і гріємось, і намагаємось не забути про навчання — хоча б дозовано, без фанатизму, але готуємо уроки. У вас теж зараз вдома міні-школа, міні-садок і міні-табір одночасно?» — поцікавилася у шанувальників зірка.
