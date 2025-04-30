Лілія Ребрик показала помітно підрослу 7-річну доньку-красуню і ніжно привітала її з важливим святом

Лілія Ребрик із донькою Поліною / © instagram.com/liliya_rebryk

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Українська ведуча та акторка Лілія Ребрик привітала середню доньку Поліну з важливим святом.

Так, у родині знаменитості 30 квітня — це особливий день. Річ у тім, що середня донька Лілії Ребрик святкує день народження. Дівчинці виповнюється вже сім років. Тож, акторка присвятила Поліні вітальний допис в Instagram. Ведуча адресувала донечці теплі слова з побажаннями та привітаннями. Окрім того, знаменитість поділилася, якою є Поліна та як в ній одночасно поєднується "янголятко" та "чортенятко".

"З днем народження, Поліньонок! Вже сім років нашій бешкетниці й фантазерці! Тільки в тобі так органічно поєднуються янголятко й чортенятко. Тільки ти вмієш одним поглядом сказати: "Я тебе люблю, мамо" і "зараз буде щось дуже цікаве, але ти точно не будеш в захваті". Ти — мій щоденний квест, мій сміх крізь сльози, моя "мам, я ненавмисно", моя раптова тиша (а це завжди тривожно)", — ділиться акторка.

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Донька Лілії Ребрик Поліна / © instagram.com/liliia.rebrik

Також Лілія Ребрик опублікувала свіже фото донечки-красуні, на якому показала, як вона помітно підросла та змінилася. Знаменитість побажала Поліні бути щасливою та ніколи не втрачати своєї енергії. Тим часом вони з чоловіком, танцівником Андрієм Диким, будуть завжди поруч та захоплюватимуться донечкою.

"Будь щаслива, бешкетна й справжня, бо саме така ти — ідеальна. Рости, наша зірочко, сяй і ніколи не втрачай своєї енергії! Залишайся щирою, вибуховою, неймовірною Полею — без фільтрів і без гальм. Будь щаслива, Полюню, бо ти — радість цього світу. Ну, принаймні — нашого з татом точно. І так, я все ще не знаю, хто кого виховує… Але точно знаю — з тобою життя цікавіше!" — підсумувала знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно Лілія Ребрик приїздила до Чернівців. Там ведуча зустрілася з батьками і показувала, як із ними проводила час.