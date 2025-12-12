ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
468
Час на прочитання
2 хв

Лілія Ребрик показала пристрасть з чоловіком на тлі ялинки та ніжно привітала його з 47-річчям

Андрій Дикий святкує день народження. Лілія Ребрик вже привітала його з особливою датою.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Лілія Ребрик та Андрій Дикий

Лілія Ребрик та Андрій Дикий / © instagram.com/liliia.rebrik

Українська акторка та телеведуча Лілія Ребрик повідомила про важливе свято в її родині.

У чоловіка знаменитості, хореографа Андрія Дикого, 12 грудня день народження. Танцівникові виповнюється вже 47 років. Звичайно ж, Лілія Ребрик привітала коханого з особливою датою. Акторка присвятила Андрію Дикому допис в Instagram.

Знаменитість опублікувала серію світлин з коханим. Кадри були зроблені на тлі новорічної ялинки. Парочка була одягнена в світле вбрання. Закохані демонстрували їхню пристрасть із солодкими обіймами та поцілунками.

Лілія Ребрик та Андрій Дикий / © instagram.com/liliia.rebrik

Лілія Ребрик та Андрій Дикий / © instagram.com/liliia.rebrik

Також Лілія Ребрик адресувала коханому ніжні слова з привітаннями. Артистка зазначила, що головне в їхньому шлюбі – це "ми". Акторка неабияк щаслива, що може розділити своє життя з коханим. Вона завдячує Андрію Дикому безліччю приємних моментів. Знаменитість переконана, що далі – тільки краще.

"З днем народження, мій Дикий! З днем народження, мій коханий! Найкращі моменти життя — це ми. Ми — коли обіймаємося без причин… Ми — коли втомлені, але безмежно щасливі батьки. Ми — коли сміємося, навіть якщо світ божеволіє… Ми — коли суцільна дівчача краса навколо тебе. І ти її витримуєш. Ми — коли танцюємо, навіть без музики… Ми — коли поруч, що б не було. Ми — коли прокидаємося разом… І ми — коли просто разом. І цього досить. Я так хочу, щоб цих "ми" було ще дуже-дуже багато! Дико кохаю", - адресувала чоловікові артистка.

Лілія Ребрик та Андрій Дикий / © instagram.com/liliia.rebrik

Лілія Ребрик та Андрій Дикий / © instagram.com/liliia.rebrik

Нагадаємо, нещодавно Лілія Ребрик показувалася з чоловіком та одразу трьома доньками. Родина артистки вітала українців з особливим святом.

Дата публікації
Кількість переглядів
468
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie