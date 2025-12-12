Лілія Ребрик показала пристрасть з чоловіком на тлі ялинки та ніжно привітала його з 47-річчям

Лілія Ребрик та Андрій Дикий / © instagram.com/liliia.rebrik

Українська акторка та телеведуча Лілія Ребрик повідомила про важливе свято в її родині.

У чоловіка знаменитості, хореографа Андрія Дикого, 12 грудня день народження. Танцівникові виповнюється вже 47 років. Звичайно ж, Лілія Ребрик привітала коханого з особливою датою. Акторка присвятила Андрію Дикому допис в Instagram.

Знаменитість опублікувала серію світлин з коханим. Кадри були зроблені на тлі новорічної ялинки. Парочка була одягнена в світле вбрання. Закохані демонстрували їхню пристрасть із солодкими обіймами та поцілунками.

Лілія Ребрик та Андрій Дикий / © instagram.com/liliia.rebrik

Також Лілія Ребрик адресувала коханому ніжні слова з привітаннями. Артистка зазначила, що головне в їхньому шлюбі – це "ми". Акторка неабияк щаслива, що може розділити своє життя з коханим. Вона завдячує Андрію Дикому безліччю приємних моментів. Знаменитість переконана, що далі – тільки краще.

"З днем народження, мій Дикий! З днем народження, мій коханий! Найкращі моменти життя — це ми. Ми — коли обіймаємося без причин… Ми — коли втомлені, але безмежно щасливі батьки. Ми — коли сміємося, навіть якщо світ божеволіє… Ми — коли суцільна дівчача краса навколо тебе. І ти її витримуєш. Ми — коли танцюємо, навіть без музики… Ми — коли поруч, що б не було. Ми — коли прокидаємося разом… І ми — коли просто разом. І цього досить. Я так хочу, щоб цих "ми" було ще дуже-дуже багато! Дико кохаю", - адресувала чоловікові артистка.

Лілія Ребрик та Андрій Дикий / © instagram.com/liliia.rebrik

Нагадаємо, нещодавно Лілія Ребрик показувалася з чоловіком та одразу трьома доньками. Родина артистки вітала українців з особливим святом.