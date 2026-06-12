Лілія Ребрик показала ремонт без прикрас у будинку під Києвом і як чоловік фарбує стіни

Лілія Ребрик з чоловіком / © instagram.com/liliia.rebrik

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Українська ведуча та акторка Лілія Ребрик показала, як просувається ремонт у її заміському будинку під Києвом і як родина поступово облаштовує майбутнє сімейне гніздечко.

Разом із трьома доньками — старшою Діаною, Поліною та наймолодшою Аделіною — зірка навідалася до триповерхової оселі, де вже кипить робота. У будинку родину зустрів чоловік Лілії — танцівник Андрій Дикий, який власноруч узявся за фарбування стін. Ребрик з гумором відзначила, що коханий не лише обіцяв допомогти, а й справді самостійно взявся за малярні роботи.

«Коли чоловік сказав: „Та я сам пофарбую стіни“. І реально сам фарбує стіни», — написала зірка.

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Чоловік і доньки Лілії Ребрик / © instagram.com/liliya_rebryk

Молодша донька Аделіна одразу почала досліджувати простір нового дому, а Лілія показала підписникам, як виглядають нині передпокій, простора вітальня, кухня та санвузол на першому поверсі. У будинку ще триває ремонт, тому частина матеріалів і робочих елементів залишається на видноті.

Будинок Лілії Ребрик / © instagram.com/liliya_rebryk

Також акторка зазирнула на другий поверх і так само показала санвузол і кімнати. В одній з них є простора тераса. А ось на мансардному поверсі Лілія з помітно підрослими трьома доньками станцювала славнозвісну «Макарену». Як відомо, саме там у майбутньому планують облаштувати кімнату для старшої доньки Діани.

Будинок Лілії Ребрик / © instagram.com/liliya_rebryk

Лілія Ребрик з доньками / © instagram.com/liliya_rebryk

Нагадаємо, нещодавно родина акторів Катерина Тишкевич і Валентин Томусяк також придбала будинок у Києві і розкрила його вартість. Подружжя показало вигляд свого гніздечка зсередини.

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