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- Гламур
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Лілія Ребрик показала ремонт без прикрас у будинку під Києвом і як чоловік фарбує стіни
Зірка вже плекає надію чимскоріше переїхати до нового просторого помешкання.
Українська ведуча та акторка Лілія Ребрик показала, як просувається ремонт у її заміському будинку під Києвом і як родина поступово облаштовує майбутнє сімейне гніздечко.
Разом із трьома доньками — старшою Діаною, Поліною та наймолодшою Аделіною — зірка навідалася до триповерхової оселі, де вже кипить робота. У будинку родину зустрів чоловік Лілії — танцівник Андрій Дикий, який власноруч узявся за фарбування стін. Ребрик з гумором відзначила, що коханий не лише обіцяв допомогти, а й справді самостійно взявся за малярні роботи.
«Коли чоловік сказав: „Та я сам пофарбую стіни“. І реально сам фарбує стіни», — написала зірка.
Молодша донька Аделіна одразу почала досліджувати простір нового дому, а Лілія показала підписникам, як виглядають нині передпокій, простора вітальня, кухня та санвузол на першому поверсі. У будинку ще триває ремонт, тому частина матеріалів і робочих елементів залишається на видноті.
Також акторка зазирнула на другий поверх і так само показала санвузол і кімнати. В одній з них є простора тераса. А ось на мансардному поверсі Лілія з помітно підрослими трьома доньками станцювала славнозвісну «Макарену». Як відомо, саме там у майбутньому планують облаштувати кімнату для старшої доньки Діани.
Нагадаємо, нещодавно родина акторів Катерина Тишкевич і Валентин Томусяк також придбала будинок у Києві і розкрила його вартість. Подружжя показало вигляд свого гніздечка зсередини.