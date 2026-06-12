ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
36
Час на прочитання
2 хв

Лілія Ребрик показала ремонт без прикрас у будинку під Києвом і як чоловік фарбує стіни

Зірка вже плекає надію чимскоріше переїхати до нового просторого помешкання.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Коментарі
Лілія Ребрик з чоловіком

Лілія Ребрик з чоловіком / © instagram.com/liliia.rebrik

Українська ведуча та акторка Лілія Ребрик показала, як просувається ремонт у її заміському будинку під Києвом і як родина поступово облаштовує майбутнє сімейне гніздечко.

Разом із трьома доньками — старшою Діаною, Поліною та наймолодшою Аделіною — зірка навідалася до триповерхової оселі, де вже кипить робота. У будинку родину зустрів чоловік Лілії — танцівник Андрій Дикий, який власноруч узявся за фарбування стін. Ребрик з гумором відзначила, що коханий не лише обіцяв допомогти, а й справді самостійно взявся за малярні роботи.

«Коли чоловік сказав: „Та я сам пофарбую стіни“. І реально сам фарбує стіни», — написала зірка.

Чоловік і доньки Лілії Ребрик / © instagram.com/liliya_rebryk

Чоловік і доньки Лілії Ребрик / © instagram.com/liliya_rebryk

Молодша донька Аделіна одразу почала досліджувати простір нового дому, а Лілія показала підписникам, як виглядають нині передпокій, простора вітальня, кухня та санвузол на першому поверсі. У будинку ще триває ремонт, тому частина матеріалів і робочих елементів залишається на видноті.

Будинок Лілії Ребрик / © instagram.com/liliya_rebryk

Будинок Лілії Ребрик / © instagram.com/liliya_rebryk

Також акторка зазирнула на другий поверх і так само показала санвузол і кімнати. В одній з них є простора тераса. А ось на мансардному поверсі Лілія з помітно підрослими трьома доньками станцювала славнозвісну «Макарену». Як відомо, саме там у майбутньому планують облаштувати кімнату для старшої доньки Діани.

Будинок Лілії Ребрик / © instagram.com/liliya_rebryk

Будинок Лілії Ребрик / © instagram.com/liliya_rebryk

Лілія Ребрик з доньками / © instagram.com/liliya_rebryk

Лілія Ребрик з доньками / © instagram.com/liliya_rebryk

Нагадаємо, нещодавно родина акторів Катерина Тишкевич і Валентин Томусяк також придбала будинок у Києві і розкрила його вартість. Подружжя показало вигляд свого гніздечка зсередини.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
36
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie