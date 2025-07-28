Лілія Ребрик показала свою маму-красуню та зворушливо привітала її з днем народження

Лілія Ребрик з мамою / © instagram.com/liliya_rebryk

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Телеведуча та акторка Лілія Ребрик привітала найріднішу людину з особливим святом.

Так, сьогодні, 28 липня, мама зірки Віра Леонівна святкує день народження. З нагоди свята Лілія опублікувала серію фото з іменинницею з різних періодів. Зокрема, показала їхні спільні фото, як з архівів, так і з нещодавнього святкування першого року життя наймолодшої донки Адель. Також на світлинах помітно тата та рідну сестру Ребрик.

"Мамулічка, з днем народження! Будь завжди поряд. Любимо!" — привітала ведуча маму.

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Лілія Ребрик з мамою / © instagram.com/liliya_rebryk

Лілія Ребрик з родиною / © instagram.com/liliya_rebryk

Лілія Ребрик з родиною / © instagram.com/liliya_rebryk

До слова, зараз Лілія Ребрик перебуває за кордоном з усією родиною й насолоджується сонячною відпусткою у Туреччині. Нещодавно знаменитість ділилася фото одразу з трьома підрослими донечками в купальниках однакового кольору. Тож, ймовірно, поки сімейство святкує день народження Віри Леонівни дистанційно.

Нагадаємо, нещодавно наречена соліста гурту The Rolling Stones Міка Джаггера привітала його з 82-річчям і показала його маленького сина-копію.