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Лілія Ребрик показала відпочинок з молодшими доньками та що для них змайстрував тато Дикий
Зіркова родина на вихідні поїхала на природу.
Українська ведуча та акторка Лілія Ребрик похизувалася своїми вихідними у колі найближчих.
З приходом весняного тепла сімейство відмовилося сидіти у столиці, тож поїхало до заміського маєтку. У фотоблогу Лілія показала прогулянки з наймолодшою донькою. Зірка приголомшила, як Адель, яка нещодавно відсвяткувала перший рік, вже почала сміливо крокувати та, схоже, вже зовсім скоро піде без підтримки мами.
Також Ребрик не втрималася та наробила фото з донечкою у їхньому саду довкола будинку. Акторка зазначила, що Адель вже цікавиться довколишнім світом і поступово знайомиться з усіма перевагами весни.
"Доброго суботнього ранку. Перше свідоме знайомство з весною. Трава, сонце, кущі й Адель – головна серед краси", - замилувала зіркова багатодітна мама.
А ось чоловік зірки Андрій Дикий також часу не гаяв і подбав про розваги для однорічної донечки. Зокрема, облаштував гойдалку просто неба у саду. Тож щаслива Адель погойдалася на ній під наглядом старшої сестри Поліни.
Нагадаємо, нещодавно співачка Джамала також показувала одразу трьох своїх дітей, які значно підросли. Артистка розповіла про свято у родині.