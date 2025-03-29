Лілія Ребрик показала відпочинок з молодшими доньками та що для них змайстрував тато Дикий

Лілія Ребрик з родиною / © instagram.com/liliya_rebryk

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Українська ведуча та акторка Лілія Ребрик похизувалася своїми вихідними у колі найближчих.

З приходом весняного тепла сімейство відмовилося сидіти у столиці, тож поїхало до заміського маєтку. У фотоблогу Лілія показала прогулянки з наймолодшою донькою. Зірка приголомшила, як Адель, яка нещодавно відсвяткувала перший рік, вже почала сміливо крокувати та, схоже, вже зовсім скоро піде без підтримки мами.

Лілія Ребрик з донькою / © instagram.com/liliya_rebryk

Лілія Ребрик з донькою / © instagram.com/liliya_rebryk

Також Ребрик не втрималася та наробила фото з донечкою у їхньому саду довкола будинку. Акторка зазначила, що Адель вже цікавиться довколишнім світом і поступово знайомиться з усіма перевагами весни.

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"Доброго суботнього ранку. Перше свідоме знайомство з весною. Трава, сонце, кущі й Адель – головна серед краси", - замилувала зіркова багатодітна мама.

Донька Лілії Ребрик / © instagram.com/liliya_rebryk

А ось чоловік зірки Андрій Дикий також часу не гаяв і подбав про розваги для однорічної донечки. Зокрема, облаштував гойдалку просто неба у саду. Тож щаслива Адель погойдалася на ній під наглядом старшої сестри Поліни.

Доньки Лілії Ребрик / © instagram.com/liliya_rebryk

Нагадаємо, нещодавно співачка Джамала також показувала одразу трьох своїх дітей, які значно підросли. Артистка розповіла про свято у родині.