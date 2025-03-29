ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1632
Час на прочитання
1 хв

Лілія Ребрик показала відпочинок з молодшими доньками та що для них змайстрував тато Дикий

Зіркова родина на вихідні поїхала на природу.

Автор публікації
Валерія Гажала Валерія Гажала
Лілія Ребрик з родиною

Лілія Ребрик з родиною / © instagram.com/liliya_rebryk

Українська ведуча та акторка Лілія Ребрик похизувалася своїми вихідними у колі найближчих.

З приходом весняного тепла сімейство відмовилося сидіти у столиці, тож поїхало до заміського маєтку. У фотоблогу Лілія показала прогулянки з наймолодшою донькою. Зірка приголомшила, як Адель, яка нещодавно відсвяткувала перший рік, вже почала сміливо крокувати та, схоже, вже зовсім скоро піде без підтримки мами.

Лілія Ребрик з донькою / © instagram.com/liliya_rebryk

Лілія Ребрик з донькою / © instagram.com/liliya_rebryk

Лілія Ребрик з донькою / © instagram.com/liliya_rebryk

Лілія Ребрик з донькою / © instagram.com/liliya_rebryk

Також Ребрик не втрималася та наробила фото з донечкою у їхньому саду довкола будинку. Акторка зазначила, що Адель вже цікавиться довколишнім світом і поступово знайомиться з усіма перевагами весни.

"Доброго суботнього ранку. Перше свідоме знайомство з весною. Трава, сонце, кущі й Адель – головна серед краси", - замилувала зіркова багатодітна мама.

Донька Лілії Ребрик / © instagram.com/liliya_rebryk

Донька Лілії Ребрик / © instagram.com/liliya_rebryk

А ось чоловік зірки Андрій Дикий також часу не гаяв і подбав про розваги для однорічної донечки. Зокрема, облаштував гойдалку просто неба у саду. Тож щаслива Адель погойдалася на ній під наглядом старшої сестри Поліни.

Доньки Лілії Ребрик / © instagram.com/liliya_rebryk

Доньки Лілії Ребрик / © instagram.com/liliya_rebryk

Нагадаємо, нещодавно співачка Джамала також показувала одразу трьох своїх дітей, які значно підросли. Артистка розповіла про свято у родині.

Дата публікації
Кількість переглядів
1632
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie